El Real Madrid ficharía a un mánager alemán con un pasado polémico

Según habría confirmado el entorno del club al diario español Marca , Bernd Reichart trabajará a partir de ahora para el Real Madrid. AS informó de que el hombre de 52 años será «Head of Business» y trabajará bajo la supervisión del director general Jose Angel Sanchez.

Entre las responsabilidades de Reichart figuran la gestión del estadio Bernabéu, los patrocinios y el merchandising del Real Madrid. Hasta ahora había sido la cara más visible de A22 Sports Management.

La empresa, probablemente poco conocida para el gran público, tiene un pasado bastante polémico. Tras su fundación en 2022, impulsó el proyecto de una «Superliga» que, como es sabido, tuvo escasa aceptación. Reichart ejerció como consejero delegado. Su llegada a Madrid se produce poco después del acuerdo alcanzado este año entre el Real Madrid y la UEFA para dejar atrás el conflicto por el fallido lanzamiento de la nueva liga.

Anteriormente, el Real Madrid había reclamado junto con A22 a la UEFA una indemnización de más de 4.000 millones de euros, con el argumento de que el organismo europeo había «abusado de su posición dominante en el mercado» para impedir la «Superliga». El plan de entonces, liderado por el presidente del Real Madrid, Florentino Perez, contemplaba la creación de una competición de élite propia con doce clubes. En 2024, los planes llegaron incluso a reformularse bajo el nombre de «Unify League», aunque varios de sus antiguos impulsores, como el FC Barcelona o el FC Chelsea, ya se habían retirado.

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Real Madrid: ¿Qué cargo ocupó Bernd Reichart en RTL?

Reichart también tiene experiencia en la producción audiovisual. Entre otros cargos, fue consejero delegado de RTL Deutschland. También ocupó puestos directivos en VOX y Atresmedia.

La cultura española no le es en absoluto ajena a Reichart, natural de Scheidegg (Baviera). A finales de la década de 1990 estudió durante un tiempo en la Universidad de Salamanca. Vive en España desde 2003. Atresmedia es un grupo de comunicación español.