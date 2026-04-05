El Real Madrid está furioso... ¡10 decisiones dudosas que han dado el liderato al Barcelona!

El sitio web español «Defensa Central», conocido por su evidente parcialidad hacia el Real Madrid, el debate sobre la imparcialidad de la competición en la Liga española, tras publicar un extenso informe en el que acusaba a los árbitros de «favorecer al Barcelona» durante la presente temporada, afirmando que el equipo catalán se ha beneficiado de una serie de decisiones arbitrales polémicas que han contribuido a que encabece la clasificación con siete puntos de ventaja sobre su rival, el Real Madrid.

El sitio web madridista señaló que la diferencia entre el rendimiento de ambos equipos no justifica esta ventaja, considerando que el «buen arbitraje constante» del que goza el Barcelona desde hace años es la verdadera razón de su superioridad, según lo describió.

Añadió que los casos detectados no son más que «la punta del iceberg», en referencia a la existencia de otros casos que no se han contabilizado.

El informe recopiló nueve incidentes arbitrales que, según afirma, beneficiaron al Barcelona, entre ellos penaltis polémicos, una expulsión no aplicada y decisiones que influyeron en los resultados de los partidos.

Los casos más destacados que recoge la web son los siguientes:

1 - Un penalti a favor del Barcelona ante el Rayo Vallecano fue pitado a favor de Lamine Yamal a pesar de un fallo del VAR, lo que le dio al equipo el punto del empate.

2 - El árbitro desistió de pitar un penalti a favor de Lamine Yamal contra Vinícius Júnior en el Clásico en el estadio Santiago Bernabéu, a pesar de la claridad de la infracción, según el informe.

3 - Se ignoró una mano de Baldi dentro del área ante el Sevilla, que la web calificó de «muy clara».

4 - Concesión de un polémico penalti contra Marcos Alonso en el partido contra el Celta de Vigo, a pesar de que no hubo intención ni contacto real.

5 - El árbitro no expulsó a Pau Kubarsi en el partido contra el Athletic de Bilbao tras una entrada violenta sobre Williams.

6 - No pitar un penalti a favor de Balde ante el Elche, a pesar de que derribó a Álvaro Rodríguez dentro del área.

7 - Penalti a Juan García contra Alberto Reina en el partido del Oviedo.

8 - No pitar un penalti a Fermín López contra el Rayo en el partido del Rayo Vallecano.

9 - Concesión de dos penaltis polémicos a Cancelo ante el Sevilla en tan solo 18 minutos.

10 - El árbitro no sancionó con expulsión a Gerard Martín en el partido contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

El sitio web concluyó su informe afirmando que estos casos «explican claramente» por qué el Barcelona lidera la liga, al considerar que el arbitraje español «sigue otorgando al equipo catalán una ventaja inmerecida», según sus propias palabras, y señalando que algunas decisiones futuras podrían favorecer al Real Madrid «con fines de distracción», según describe el informe.