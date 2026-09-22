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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

El Real Madrid emite un comunicado impactante sobre la lesión de Valverde

F. Valverde
Atlético Madrid vs Real Madrid
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Lesión grave y ausencia de varias semanas

El Real Madrid recibió un duro golpe tras confirmarse la baja del uruguayo Fede Valverde por un periodo no corto, después de someterse a exámenes médicos que revelaron un esguince de tercer grado en el tobillo izquierdo, lo que amenaza su participación en los primeros partidos del equipo tras el parón internacional.

El Real Madrid anunció en un parte médico: "Tras las pruebas realizadas hoy por los servicios médicos del Real Madrid a nuestro jugador Fede Valverde, se le ha diagnosticado un esguince de tercer grado en su tobillo izquierdo, y se seguirá la evolución de su estado de salud".

Valverde sufrió la lesión durante el derbi, tras una fuerte entrada del surcoreano Kang In Lee, una acción que provocó la protesta del portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, quien reclamó la tarjeta roja, aunque el árbitro no expulsó al jugador.

El Real Madrid ya había indicado tras el partido que Valverde sufría una lesión grave en el tobillo izquierdo, antes de que los últimos exámenes revelaran la naturaleza de la lesión y su grado de gravedad.

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Y pese a que el club no ha anunciado oficialmente la duración de su baja, un esguince de tercer grado suele estar asociado a un daño importante en los ligamentos del tobillo, y puede requerir varias semanas de recuperación, lo que pone en duda el regreso del jugador en el plazo más breve posible.

Las repercusiones de la lesión no se limitaron al Real Madrid, ya que Valverde figuraba en la lista de la selección de Uruguay, pero ha quedado fuera de los planes del entrenador Diego Forlán en los próximos compromisos. Así, el jugador del Real Madrid se perderá los partidos de Uruguay ante Japón el día 24 de septiembre, Corea del Sur el día 28 de septiembre e India el día 6 de octubre.

A nivel del Real Madrid, la participación de Valverde ante el Villarreal, en el primer partido del equipo tras el parón internacional, parece muy difícil. El Real Madrid se enfrenta al Villarreal el día 10 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro del que Valverde podría ausentarse si necesita el periodo de recuperación previsto para este tipo de lesiones.

La lesión adquiere una relevancia adicional, especialmente porque Valverde logró completar el partido del derbi tras sufrir la entrada, antes de que los exámenes revelaran posteriormente una fuerte lesión en el tobillo izquierdo.

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