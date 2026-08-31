El Real Madrid define su postura sobre los fichajes de última hora

El Real Madrid ha zanjado su postura sobre la posibilidad de cerrar nuevos fichajes en el tiempo de descuento, antes del cierre del mercado de traspasos veraniego.

Según el sitio Tribuna, citando al fiable periodista José Félix Díaz, el Real Madrid no cerrará nuevos fichajes en este mercado veraniego.

Esta decisión llega pese a que el conjunto blanco continúa vinculado a la incorporación de nuevos refuerzos en el centro del campo y en el eje de la defensa.

El Real Madrid estudiaba la posibilidad de sumar otro centrocampista y un central zurdo, ya que previamente había señalado a Alessandro Bastoni como objetivo preferido para reforzar la defensa blanca.

Sin embargo, ninguna de las dos posiciones será reforzada antes de la fecha límite del mercado de traspasos.

El Real Madrid ya ha cerrado varios grandes fichajes este verano, entre ellos Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries y Yan Diomandé.

Diomandé se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del club tras su incorporación por una operación cuyo valor podría alcanzar los 140 millones de euros.

El conjunto blanco también completó la incorporación del centrocampista de 19 años Sergio Martínez, procedente del Racing de Santander, aunque en principio se espera que continúe su desarrollo con el Castilla.

El Real Madrid aún podría registrar algunas salidas antes del cierre del mercado, ya que Eduardo Camavinga ha despertado el interés de clubes de la Premier League, si bien hasta ahora se ha resistido a la idea de marcharse, mientras que Raúl Asencio también ha sido ofrecido para su venta, aunque sigue reticente a abandonar España.

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