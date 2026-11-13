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Informes de prensa revelaron los detalles entre bastidores del evento que el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr saudí, pretende realizar para retirarse definitivamente del fútbol durante el próximo periodo.

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Ronaldo cumplirá 42 años el próximo febrero, en medio de informaciones que confirman que la temporada actual será la última de su carrera futbolística, especialmente si cumple su sueño de alcanzar el gol número 1000.

El periodista saudí Abdulaziz Al Murisel reveló algunos entresijos relacionados con la ceremonia de retirada de Ronaldo, donde afirmó que está pensando en disputar un partido amistoso entre el Al Nassr y la selección de Portugal en la capital saudí, Riad.

Al Murisel explicó, en un tuit a través de su cuenta personal en la red social X, que la estrella portuguesa desea invitar a muchos jugadores y entrenadores destacados a ese partido, encabezados por su rival argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami estadounidense.

Y mientras Messi podría asistir a ese partido, el Real Madrid no sería una de las partes del mismo, a pesar de ser el club en el que Ronaldo pasó 9 años, en el que se convirtió en su máximo goleador histórico y con el que escribió la mayor parte de su historia.

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Sin embargo, el "misil de Madeira" se niega a que Roberto Martínez, el seleccionador de Portugal, sea una parte presente en ese partido, debido a su reciente crisis con él, lo que pone en peligro su celebración a menos que el entrenador actual abandone su cargo durante el próximo periodo.

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Otra idea que se le ha presentado a Ronaldo consiste en disputar un partido homenaje en los continentes de Europa, América del Sur, América del Norte, África y Asia, con el argumento de que es el único jugador que goza de una popularidad superior a la de todas las selecciones del mundo.

Las invitaciones a los compañeros de Ronaldo, sus entrenadores y los creadores de contenido se repartirían entre esos partidos, aunque esta idea todavía está en estudio, y "el Don" parece entusiasmado con ella, especialmente porque se celebraría en los mejores estadios del mundo.

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Cabe recordar que Ronaldo ya anunció su retirada del fútbol a nivel internacional la semana pasada, tras 23 años con la selección de Portugal, durante los cuales logró una serie de grandes éxitos tanto a nivel individual como colectivo.

Ronaldo puso fin a su trayectoria internacional tras disputar 234 partidos, en los que marcó 146 goles, y conquistó tres títulos con la selección de su país, el más destacado el campeonato de la Eurocopa "Euro 2016", además de dos títulos de la Liga de Naciones de la UEFA, en los años 2019 y 2025.

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Estos títulos fueron los primeros que conquistó la selección de Portugal a lo largo de su extensa historia, ya que nunca antes había ganado ningún torneo oficial en el que hubiera participado antes de la era de Cristiano Ronaldo.

Ronaldo puso fin a su trayectoria con la camiseta de la selección de su país tras una crisis que ocupó a los círculos deportivos durante el pasado parón internacional, y que planteó interrogantes sobre su relación con su entrenador Roberto Martínez.

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La tensión se apoderó de la selección de Portugal, después de que Ronaldo abandonara la concentración del equipo en Dinamarca sin permiso.

Ronaldo ya había cumplido la sanción de 30 días de suspensión, y también pagó una multa económica de 255 euros, tras abandonar la concentración de la selección.

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La estrella portuguesa ya había mostrado su disposición a aceptar cualquier sanción derivada de su comportamiento, algo que efectivamente ocurrió, pero la crisis no se detuvo en el aspecto disciplinario, ya que la relación entre él y Martínez no logró superar la disputa que surgió entre ambos.

Ronaldo se sintió traicionado por las declaraciones explicativas que realizó el entrenador portugués, considerando que no respetaron el acuerdo explícito al que habían llegado ambas partes durante una reunión anterior, lo que le llevó a aclarar su postura en un mensaje de tono duro.

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El estado de tensión entre ambas partes continuó, en medio de dudas sobre la presencia de Ronaldo en la próxima lista de Portugal, que se prepara para enfrentarse a Dinamarca el día 14 de noviembre y a Gales el día 17 del mismo mes, en las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Y a pesar de la presencia del nombre de Ronaldo en la lista preliminar de la selección de cara a ambos partidos, la decisión de retirarse puso fin definitivo a las especulaciones sobre su regreso, de modo que el dueño de la camiseta número 7 se ausentará de la selección de su país en lo que resta de su carrera futbolística.

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La Federación Portuguesa de Fútbol, representada por su presidente Pedro Proença, había intentado intervenir para contener la crisis y devolver a Ronaldo a las filas de la selección, pero los esfuerzos de mediación no lograron devolver las cosas a su cauce.