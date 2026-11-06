El Real Madrid afronta un nuevo duelo ante el Valencia en LaLiga, con una clara superioridad del conjunto blanco en los últimos enfrentamientos entre ambos, pero el partido conlleva al mismo tiempo un registro histórico que los locales buscan evitar.

El Real Madrid visita al Valencia mañana sábado dentro de la jornada 12 de LaLiga, teniendo en cuenta que el conjunto merengue ocupa la tercera posición con 27 puntos, mientras que el equipo ché marcha en el penúltimo puesto con solo 9 puntos.

El Real Madrid busca la victoria para pelearle el liderato al Barcelona (30 puntos), a la espera del resultado del partido del equipo catalán ante el Atlético de Madrid el domingo.

Según las estadísticas de "Opta", el Valencia ha perdido sus últimos dos partidos ante el Real Madrid en LaLiga, sin lograr marcar en ninguno de los dos.

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El equipo no sufría tres derrotas consecutivas ante el Real Madrid en la competición desde febrero de 2023, cuando cayó en 4 partidos seguidos ante el club blanco.

Además, el Valencia no se quedaba sin marcar ante el Real Madrid durante tres enfrentamientos consecutivos en LaLiga desde octubre de 1987, es decir, desde hace 39 años.

En cambio, el Real Madrid ha logrado sumar puntos en sus últimas tres visitas al estadio del Valencia en LaLiga, con dos victorias y un empate, además de haber ganado en sus dos últimas visitas al estadio de Mestalla.

El Real Madrid busca prolongar esta racha como visitante, ya que la última vez que el equipo sumó puntos en 4 visitas consecutivas al estadio del Valencia en LaLiga se remonta a diciembre de 2013, cuando encadenó una racha de 5 visitas consecutivas sin perder.