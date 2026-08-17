El Raja encuentra lo que buscaba en Europa

El Raja está cerca de cerrar el fichaje del defensa Marian Huja, jugador del Cluj rumano, después de que las negociaciones entre ambas partes alcanzaran fases avanzadas, a la espera de completar los trámites finales para concretar el traspaso del jugador a las filas del conjunto verde durante el actual mercado de fichajes de verano.

Según informó el sitio «Hespress» marroquí, la directiva del Raja alcanzó un acuerdo preliminar con el Cluj sobre el valor económico de la operación, que se prevé que ascienda a unos 350.000 euros.

Huja se ha mostrado abierto a abandonar el club rumano, en un contexto de tensión en su relación con el entrenador y su deseo de vivir una nueva experiencia y cambiar de aires durante la próxima temporada.

El movimiento del Raja para incorporar a Huja se enmarca en el intento de la directiva del club de reforzar la posición de central, especialmente tras la salida de Abdellah Khafifi al finalizar su contrato, junto a la posibilidad de que se marche Badr Banoun.

Huja tiene 27 años, posee las nacionalidades portuguesa y rumana, ocupa la posición de central y es diestro del pie izquierdo, una cualidad que le ofrece soluciones adicionales en la construcción del juego y en la salida del balón desde la línea defensiva.

El defensa se formó en la academia del Belenenses portugués, antes de vivir varias experiencias profesionales en Dinamarca, Rumanía y Polonia, acumulando así experiencia de diferentes escuelas futbolísticas europeas, hasta llegar a su actual etapa en el Cluj.

La elección de Huja se atribuye al director deportivo portugués Matías Rogério, quien depositó su confianza en su compatriota para reforzar la defensa del Raja, dentro de la estrategia del club de construir una plantilla más equilibrada antes del inicio de la próxima temporada.

Huja está cerca de llegar a Marruecos para completar los trámites relacionados con su traspaso, después de que las negociaciones entre el Raja y el Cluj hayan quedado casi cerradas, quedando pendiente el anuncio oficial de la operación tras completar los aspectos administrativos y médicos.

El posible fichaje de Huja llega después de que el Raja diera marcha atrás en la contratación de Nabil Alioui, tras no superar el reconocimiento médico, convirtiendo al defensa luso-rumano en una de las principales opciones para reforzar la línea defensiva del conjunto verde.