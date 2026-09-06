El Raja Casablanca continúa con sus movimientos para reforzar sus filas de cara a la nueva temporada, ya que la directiva del club no se ha conformado con los fichajes cerrados durante el pasado periodo y trabaja actualmente en concretar una nueva operación que podría aportar un refuerzo importante al centro del campo del equipo.

Según el sitio web «Le Site Info Sport», el Raja ha iniciado negociaciones con el jugador portugués Miguel Reisinho, a través del director deportivo del club, Matias Rogerio, quien lidera los contactos con el fin de alcanzar un acuerdo sobre la incorporación del jugador durante el actual periodo de fichajes de verano.

La misma fuente señaló que Matias Rogerio negocia, en coordinación con el comité deportivo del Raja, con el agente de Miguel Reisinho, con el objetivo de llegar a un acuerdo que allane el camino para el traspaso del jugador al equipo durante el próximo periodo.

La posibilidad de cerrar la operación parece muy factible, especialmente porque el jugador portugués ha quedado libre, lo que brinda al Raja la oportunidad de ficharlo sin necesidad de negociar con otro club el valor de su traspaso.

El movimiento del Raja se enmarca en su deseo de reforzar el centro del campo, pues los responsables del club ven en Miguel Reisinho a un jugador capaz de ofrecer el refuerzo requerido, teniendo en cuenta la experiencia que ha acumulado a lo largo de sus etapas anteriores.

El portugués ya ha vivido varias experiencias en su trayectoria, siendo su última parada con el Mamelodi Sundowns sudafricano, antes de convertirse en jugador libre, lo que abrió la puerta a que el Raja entrara en negociaciones para incorporarlo.

La directiva del Raja busca, mediante estos movimientos, completar el refuerzo de las filas del equipo antes del inicio de la nueva temporada, en el marco de su deseo de construir una plantilla más fuerte y con mayor capacidad para competir.