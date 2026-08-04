Filip Kostic pasará reconocimiento médico este miércoles en Eindhoven, según informan Mounir Boualin y Rik Elfrink. El serbio llega libre.

El PSV llevaba tiempo trabajando para incorporar al zurdo, que está libre desde el mes pasado tras su salida de la Juventus.

El conjunto de Eindhoven peleó durante mucho tiempo con el AEK Atenas por la firma del exjugador, entre otros, del FC Groningen, y ahora ha salido vencedor de la puja.

Kostic debe reforzar la posición de lateral izquierdo en Eindhoven. Es el sustituto de Anass Salah-Eddine, que quería apostar por su oportunidad en la AS Roma, club desde el que estaba cedido.

Anteriormente, este martes, Voetbalzone, Boualin y Elfrink también informaron de que Kodai Sano pasará reconocimiento médico el miércoles.

El japonés se ha despedido en Atenas de sus compañeros en el NEC y todavía volará este martes por la noche a Eindhoven para cerrar su traspaso.

Antes, en este mercado de fichajes, el PSV fichó a Sven Mijnans. El centrocampista llegó procedente del AZ por trece millones de euros.