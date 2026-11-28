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El PSV Eindhoven sigue atento al mercado italiano para reforzar su plantilla y, en particular, el centro del campo. Lleva tiempo buscando un fichaje que aporte calidad entre líneas y, a ser posible, una gran capacidad goleadora.

El club neerlandés lleva tiempo interesado en el centrocampista belga Kevin De Bruyne, por quien ya presentó una oferta oficial al Nápoles que fue rechazada. El estancamiento de las negociaciones ha llevado al PSV a estudiar alternativas y, según informó Sky Sports CH, en las últimas horas ha cobrado fuerza una opción cada vez más concreta: Ardon Jashari, del Milan.

LA OFERTA POR DE BRUYNE: El PSV lleva tiempo trabajando para intentar llevar de nuevo a Kevin De Bruyne a la región de Limburgo, en la frontera entre Bélgica y los Países Bajos, con la que mantiene un vínculo y donde a su familia le gustaría vivir. El club neerlandés ya inició los contactos con el jugador durante el último parón de selecciones, cuando en Nápoles había estallado la polémica sobre su futuro tras unas declaraciones de su esposa difundidas por la prensa.

El exjugador del Manchester City confirmó enseguida su disposición, en principio, a cambiar de equipo y, posteriormente, también se alcanzó una base de acuerdo sobre el posible contrato en caso de traspaso. Por eso el PSV decidió presentar una primera oferta oficial al Nápoles.

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OFERTA RECHAZADA: La propuesta de los neerlandeses fue de 2 millones de euros para ficharlo en propiedad cuando se abra el mercado de enero, pero el Nápoles no la consideró suficiente, ya que valora al jugador muy por encima de esa cifra.



Aunque De Laurentiis no ha cerrado la puerta a su salida, pese a que Massimiliano Allergri sigue considerando importante a De Bruyne, no tiene ninguna intención de dejarlo marchar por esa cantidad. Hará falta una oferta de al menos entre 7 y 10 millones de euros, cifras a las que el PSV no querría llegar por ahora. La distancia entre las partes ha complicado la operación y ha llevado a los neerlandeses a buscar alternativas más viables.

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JASHARI, LA ALTERNATIVA: Ante este bloqueo surgió la idea de apostar por otros perfiles y, según Sky Sport CH, el jugador que los responsables de fichajes del club consideran más adecuado es Ardon Jashari. El centrocampista llegó al Milan en el verano de 2025 y actualmente no tiene un papel protagonista en el equipo.

El club neerlandés ya se ha puesto en contacto con el entorno del suizo para sondear su disposición a cambiar de equipo y conocer las condiciones de la operación.

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EL COSTE CONTABLE PARA EL MILAN: Jashari llegó a Milán procedente del Brujas por una cantidad fija de 34 millones de euros más 4 millones en bonus, que pueden elevar la inversión total a unos 38 millones. El centrocampista firmó un contrato de cinco años, hasta el 30 de junio de 2030, con un salario de unos 2,5 millones de euros netos por temporada, equivalentes a unos 4,63 millones brutos.

Teniendo en cuenta el coste fijo del traspaso, ya que los bonus no se han activado por el rendimiento individual y colectivo, y su amortización a lo largo de cinco años, el valor contable pendiente en enero de 2027 será de unos 24 millones de euros, la cantidad necesaria en caso de venta para evitar una pérdida contable. Si la operación se planteara como una cesión con opción de compra al final de la temporada, el valor contable pendiente a 30 de junio de 2027 bajaría hasta unos 20,4 millones de euros.

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PRIMERA OFERTA: La cesión con opción de compra es, por ahora, la vía más viable para el PSV, que busca un fichaje de coste contenido al menos hasta el final de la temporada.

Según Sky Sports CH , el club de Eindhoven ya ha iniciado los contactos con el Milan y ha propuesto precisamente una cesión del centrocampista, de bajo coste y presumiblemente por esos 2 millones de euros planteados al Nápoles, con una opción de compra fijada de antemano para el final de la liga. Para el Milan, esa opción deberá ser de al menos 20 millones.

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SIN CUPOS DISPONIBLES PARA CESIONES: Hay que recordar que el Milan ya ha agotado los cupos de la FIFA para cesiones internacionales y, por tanto, primero tendría que poner fin a una de las seis que mantiene actualmente, o convertir alguna en un traspaso definitivo, para poder recurrir a esta fórmula. Los seis jugadores son Nkunku (en el Leipzig), Gimenez (en el Oporto), Fofana (en el Sevilla), Athekame (en el Lyon), Odogu (en el Toulouse) y Kostic (en el Sparta Rotterdam).

HAY COMPETENCIA: Jashari empieza a tener más minutos en las rotaciones de Ruben Amorim, pero el papel secundario que seguirá desempeñando no satisface las ambiciones del centrocampista suizo, que está empezando a valorar otras oportunidades de cara a enero. El PSV no es el único club interesado: varios equipos europeos siguen la situación del jugador nacido en 2002 y, si el Milan se abre a venderlo, podrían sumarse a la puja.