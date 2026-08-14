El PSV informa de una lesión grave y podría fichar de inmediato a un sustituto

El PSV no podrá contar de momento de nuevo con Alassane Pléa. El delantero de 33 años se retiró lesionado el viernes durante el entrenamiento y, según se espera, estará de baja al menos hasta finales de septiembre por una nueva lesión.

Para Pléa, se trata de otro duro revés después de que el año pasado ya tuviera que pasar mucho tiempo recuperándose. El francés sufrió una grave lesión de rodilla en agosto de la pasada temporada durante el partido contra el FC Twente y después vio cómo prácticamente todo su año se iba al traste.

La nueva lesión, por cierto, no tiene absolutamente nada que ver con la rodilla que tantos problemas le causó a Pléa la temporada pasada. Pléa estaba precisamente volviendo poco a poco, pero ahora tendrá que completar de nuevo un proceso de recuperación.

El propio veterano atacante se niega a venirse abajo. "Sigo siendo combativo y voy a hacer todo lo posible para volver lo antes posible", aseguró el viernes. "No se trata de cuántas veces te caes, sino de cuántas veces te vuelves a levantar".

Pléa tiene contrato con el PSV hasta mediados de 2028 y esta temporada iba a competir con Ricardo Pepi por el puesto de delantero centro. Con Guus Til, el PSV todavía dispone de una alternativa para la posición de delantero. Además, en el Jong PSV juegan dos jóvenes delanteros centro, Austyn Jones y Keziah Oteng-Mensah, que eventualmente pueden servir como opción.

La nueva lesión de Pléa parece obligar al PSV, según Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad , a moverse en el mercado de fichajes, ahora que el conjunto de Eindhoven vuelve a perder a un delantero. El año pasado, Myron Boadu fue incorporado a última hora después de que Pléa se lesionara, pero el PSV decidió finalmente el mes pasado no seguir con él y Boadu está sin equipo desde el 1 de julio de 2026.

El PSV ya estaba trabajando en la incorporación del joven de 17 años Mikkel Bro Hansen, del Bodø/Glimt. El delantero danés quiere ir a Eindhoven, según el ED, pero el PSV todavía no ha alcanzado un acuerdo con el club noruego, que exige muchos millones por el talento.