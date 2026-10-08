El PSV debe temer: se confirma el interés por Ruben van Bommel

Ruben van Bommel podría ver recompensada su fulgurante evolución en el PSV con un traspaso, posiblemente en invierno. Según Mana Sport Roma, el interés de la AS Roma, tras una información previa de Gazzetta dello Sport, ha quedado ahora confirmado.

Van Bommel se perdió gran parte de la pasada temporada por una grave lesión de rodilla, pero en la presente campaña es uno de los jugadores más determinantes del PSV y además ya debutó con éxito con la selección neerlandesa.

Mientras tanto, la AS Roma lleva tiempo buscando un nuevo extremo izquierdo. Los Giallorossi mostraron un interés concreto el pasado verano por Mason Greenwood, Crysencio Summerville y Endrick, pero el traspaso nunca llegó a concretarse. En invierno, el líder de la Serie A quiere reforzarse de todos modos.

Endrick fue el último objetivo de la Roma en el pasado mercado de fichajes de verano. Su llegada temporal al Stadio Olimpico parecía cuestión de tiempo, pero el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, frenó su salida y le prometió minutos en el Bernabéu.

Sin embargo, Endrick apenas está teniendo minutos y ahora el Real volvería a estar dispuesto a dejarle salir, ya sea de forma temporal o no. Según las informaciones en Italia, la Roma quiere intentarlo de nuevo, pero si el brasileño no resulta viable, Van Bommel aparece claramente en escena.

El limbgués de 22 años tiene contrato hasta mediados de 2030 y a primera vista parece poco probable que el PSV quiera colaborar en un traspaso. Van Bommel tieneun valor de mercado de 18 millones de euros, aunque previsiblemente el precio de salida estará muy por encima de esa cifra.

Además de Endrick y Van Bommel, también se relaciona con un traspaso a la Roma a Luiz Henrique (Zenit de San Petersburgo) y Giorgi Kvernadze (Frosinone), aunque ahora parecen ser las opciones C y D.