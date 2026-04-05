El PSV da a conocer noticias preocupantes sobre Jerdy Schouten, que se perderá el Mundial

El PSV ofrecerá el domingo información actualizada sobre la lesión de Jerdy Schouten. El defensa y centrocampista se torció la rodilla el sábado contra el FC Utrecht (4-3) y abandonó el campo del Philips Stadion muy afectado y en camilla. Será necesaria una operación, por lo que Schouten se perderá el Mundial.

«Jerdy Schouten sufrió una lesión de ligamentos cruzados durante el partido contra el FC Utrecht, lo que requiere una operación. Así lo han revelado las pruebas médicas complementarias realizadas el domingo. La próxima semana se elaborará un plan de tratamiento concreto de forma consensuada», se lee en el comunicado del PSV.

El propio Schouten también ha dado una primera reacción sobre la lesión: «Cuando ocurrió, en realidad sentí enseguida que algo iba mal. En esos momentos aún tienes una pizca de esperanza de que no sea tan grave, pero por desgracia no fue así. El golpe es duro ahora, pero pronto daré la vuelta a la situación. Al PSV le esperan cosas bonitas y haré todo lo posible por estar presente en todo».

El PSV le desea a Schouten mucha fuerza durante el proceso de recuperación y apoyará al centrocampista en todo lo posible. Se prevé que el jugador del PSV estará de baja durante meses tras la intervención quirúrgica.

Es casi seguro que Schouten se perderá el Mundial con la selección holandesa, que se disputará este verano en Estados Unidos, Canadá y México. El internacional, con 17 partidos a sus espaldas, es una apuesta segura en la selección del seleccionador Ronald Koeman.

Schouten fue titular el martes contra Ecuador, que empató a uno con la selección holandesa. Unos días antes, el jugador del PSV saltó al campo en el inicio del partido amistoso contra Noruega.