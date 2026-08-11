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El PSG, molesto antes de la Supercopa de Europa: la UEFA intenta contentarlo

Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
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UEFA Supercopa
Francia
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Austria

La decisión de la UEFA provoca la ira de los parisinos

El París Saint-Germain consiguió un vestuario adicional para el partido de la Supercopa de Europa, mañana miércoles, ante el Aston Villa, después de que el club francés mostrara su frustración antes del encuentro.

La cadena "BBC" informó de que el vigente campeón de la Liga de Campeones de Europa expresó su malestar por las instalaciones del estadio Red Bull Arena, en la ciudad de Salzburgo (Austria), que acogerá el partido de la Supercopa de Europa.

El equipo del entrenador Unai Emery utiliza el vestuario local del Red Bull Salzburgo, dejando al París Saint-Germain con el vestuario del equipo visitante en Austria.

Pero en la reunión previa al partido, ayer lunes, los responsables del París Saint-Germain comunicaron a la Unión Europea de Fútbol (UEFA) que no estaban satisfechos con las disposiciones y consideraban que su vestuario era demasiado pequeño.

Fuentes indicaron a la "BBC" que el club francés quería disponer del mismo tamaño de espacio que tiene el Aston Villa, especialmente teniendo en cuenta que son los actuales campeones de la Supercopa tras la victoria ante el Tottenham en la tanda de penaltis el año pasado.

UEFA Supercopa
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

La Unión Europea de Fútbol logró asignarles un vestuario adicional, utilizado habitualmente por los responsables, para proporcionarles un mayor espacio, similar al que está disponible para el equipo del Aston Villa.

El París Saint-Germain viajó con una plantilla de 20 jugadores, entre ellos Bradley Barcola, objetivo del Liverpool, el centrocampista Vitinha y el lateral izquierdo Lucas Digne, que se incorporó procedente del Aston Villa el pasado domingo.


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