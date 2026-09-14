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Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

El PSG emite un comunicado oficial sobre la lesión de Achraf Hakimi

Brest vs Paris Saint-Germain
Brest
Paris Saint-Germain
Ligue 1
A. Hakimi
Francia
Marruecos

¿Llegará al Clásico?


El Paris Saint-Germain reveló los detalles de la lesión que sufrió su jugador marroquí Achraf Hakimi en el partido ante el Brest de ayer, en la Ligue 1.

El Paris Saint-Germain logró ayer una valiosa victoria a domicilio sobre el Stade Brest por un gol a cero. Sin embargo, los hombres de Luis Enrique perdieron los servicios de Achraf Hakimi durante el encuentro, ya que el defensa parisino pareció sufrir una lesión en los isquiotibiales, y su entrenador no pudo precisar la gravedad de la lesión en la rueda de prensa posterior al partido.

El club de la capital anunció a través de su página oficial, este lunes: «Tras sufrir una lesión leve en el muslo derecho durante el partido de anoche ante el Brest, Achraf Hakimi se someterá a tratamiento médico durante dos días».

Y añadió: «Se realizará un examen médico adicional al término de este periodo».

 En consecuencia, el lateral marroquí sigue siendo apto para participar en el partido del clásico de la Ligue 1 ante el Olympique de Marsella el próximo domingo.

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