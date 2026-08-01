El Paris Saint-Germain ha dirigido con fuerza su mirada hacia Ferran Torres, después de perder el fichaje de Yan Diomandé tras la entrada del Real Madrid en escena en los últimos instantes, lo que trastocó los planes del club parisino.

El club francés se movió durante una semana intensa, en la que alcanzó un acuerdo inicial para incorporar a los centrocampistas ofensivos Mika Godts, del Ajax, y Akliouche, del Mónaco, antes de comenzar ahora su movimiento hacia Ferran Torres.

Según el diario español "Sport", el Paris Saint-Germain le dejó claro al jugador que está dispuesto a mejorar cualquier oferta de renovación de contrato que pueda presentar el Barcelona, y el club francés confía en su capacidad para convencer al jugador de unirse a sus filas.

El club francés ralentizó el ritmo de su movimiento para incorporar al delantero hasta cerrar sus fichajes en las bandas y, sobre todo, el capítulo de las salidas del equipo.

El Paris Saint-Germain ya logró vender al delantero Gonçalo Ramos al Milan, mientras que Kolo Muani podría marcharse a la Juventus durante el fin de semana en curso.

Tras completar esta tarea, el asesor deportivo Luis Campos se dedicará por completo a la operación del fichaje de Ferran Torres, que el club cree que va por el buen camino.

Los primeros contactos por Ferran se produjeron durante el Mundial, y la impresión del Paris Saint-Germain es que el delantero del Barcelona estaba dispuesto, al menos, a escuchar la oferta. La personalidad de Luis Enrique y el potente proyecto económico y deportivo del club parisino atraen a muchos jugadores.

Hubo conversaciones entre ambas partes, se hizo patente el interés y ahora ha llegado el momento de definir la oferta económica para sentar las bases del acuerdo.

El Paris Saint-Germain no tratará la operación como una maniobra de distracción, ya que le ofrece a Ferran un contrato por cinco años, con un salario notablemente superior al que percibe en el Barcelona.

Esto le garantiza al jugador un salario elevado y un contrato firmado durante los mejores años de su carrera deportiva, lo que representa una garantía para su futuro.

El Paris Saint-Germain también es consciente de que la situación se ha vuelto más complicada, y el gran nivel que mostró Ferran durante el Mundial, junto con el hecho de que el Barcelona no haya podido hasta ahora fichar a un delantero, podría obstaculizar la operación.

El Barcelona presionará a Ferran para que continúe con el equipo, pero la pregunta que queda es si ya es demasiado tarde, después de que el club catalán mantuviera este asunto congelado durante demasiado tiempo.

Eso perjudicó al jugador, tras ver cómo todas las renovaciones de contrato de los jugadores del equipo se resolvían antes que su expediente.

Ferran mantiene una fuerte relación con el Barcelona y es consciente de que sus posibilidades de tener más minutos de juego podrían aumentar de forma considerable si el club no ficha a Julián Álvarez este verano.

También sabe que conseguir un sitio en el Paris Saint-Germain será muy difícil ante la potencia ofensiva que posee el equipo.

Y si el Paris Saint-Germain llega a un acuerdo con Torres, iniciará sus conversaciones con el Barcelona, y ambas partes se verán obligadas a alcanzar un acuerdo, ya que al jugador solo le queda un año de contrato.