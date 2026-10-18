«El PSG debe romper el contrato de Mika Godts y enviarlo de vuelta al Ajax»

A Nico Dijkshoorn le disgusta que Mika Godts apenas tenga minutos en el Paris Saint-Germain. Le habría gustado seguir viendo al delantero belga en el Ajax, según escribe en su columna para Het Nieuwsblad.

Godts pasó del Ajax al PSG el verano pasado por 45 millones de euros. Por ahora, el delantero belga tiene que conformarse con salir como suplente en París, aunque en los dos últimos partidos, ante el Manchester City (victoria por 2-4) y el RC Estrasburgo (victoria por 1-3), ni siquiera saltó al campo.

Dijkshoorn no entiende que Godts fichara este verano por el campeón de la Liga de Campeones. «Es como si alguien que escribe textos para la revista “Auto & Man” recibiera una propuesta del New York Times para escribir una columna semanal».





A Dijkshoorn le habría gustado seguir viendo a Godts en el Ajax. El columnista vio a los de Ámsterdam disputar un partido espantoso ante el Hajduk Split (derrota por 2-1). «Todo lo feo del fútbol se concentró en Split. Peleas antes del partido, aficionados heridos, un estadio que se llenó de humo tres veces, aficionados a los que la policía condujo fuera del estadio y, cuando se jugó al fútbol, el fútbol más feo del Ajax que he visto en los últimos 40 años».

Después, compara las situaciones en las que se encuentran Godts y el Ajax. «Son como gemelos idénticos separados con una sierra. Los dos son infelices. Mika se marchitará a las órdenes de un entrenador español y el Ajax se marchitará a las órdenes de un entrenador español».

Por último, Dijkshoorn propone con una sonrisa una medida insólita. «Hay que romper los contratos. Tendrá que ocurrir algo muy poco habitual en el fútbol profesional: dar marcha atrás en una decisión desastrosa y elegir la felicidad. Romped los contratos y dejad que Mika lleve de la mano al Ajax. Dejad que Michel, el entrenador del Ajax, vaya a entrenar a un club de un país donde el español sea la lengua principal», concluye.