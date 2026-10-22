El proyecto del nuevo contrato: el Real Madrid asegura a su joya hasta 2032

El Real Madrid resolvió el futuro de uno de sus mayores talentos con un golpe de autoridad en el mercado de renovaciones, al asegurar la permanencia del turco Arda Güler entre los muros del Santiago Bernabéu hasta junio de 2032, confirmando así su condición de pilar fundamental en el proyecto de futuro del club blanco.

El célebre periodista Fabrizio Romano, experto en fichajes de jugadores y entrenadores en Europa, anunció que el acuerdo definitivo fue aprobado el pasado septiembre y que toda la documentación se firmó de manera oficial, quedando únicamente por fijar la fecha del anuncio oficial en el palco presidencial del estadio Santiago Bernabéu.

Según el diario español "Sport", esta renovación supone un paso estratégico de enorme importancia para el presente y el futuro del Real Madrid. Tras un inicio difícil en su primera temporada, en la que sufrió tres lesiones diferentes y solo disputó 440 minutos en 12 partidos bajo la dirección de Carlo Ancelotti, Güler explotó de manera llamativa la temporada pasada, que supuso un auténtico punto de inflexión en su trayectoria.

La estrella turca disputó 51 partidos, en los que marcó seis goles y dio 14 asistencias, y se coronó con el premio al mejor jugador joven de la Liga de Campeones, imponiéndose como jugador titular indispensable en el once ideal del equipo blanco.

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 RMA Ver

Esta temporada, Güler se ha convertido en el faro que guía a sus compañeros en un centro del campo a veces caótico, donde brilla en la coordinación, la creación de juego y la penetración en el área. Además, ha formado una dupla ofensiva eficaz con Kylian Mbappé y se compenetra a la perfección con Jude Bellingham y Vinicius Junior.

Con este nuevo contrato, que se extiende por seis años adicionales, Güler habrá pasado al menos nueve años en el club blanco desde su incorporación con 18 años hasta cumplir los 27, lo que confirma que los planes deportivos del Real Madrid giran en torno al talento turco, a quien el club considera la estrella de la nueva década.







