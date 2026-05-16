El principal objetivo del Feyenoord lo confirma: «Soy un candidato importante, pero...»

Adrie Poldervaart sigue siendo candidato para dirigir al Feyenoord Sub-21 la próxima temporada, aunque aún no hay acuerdo. El técnico del Quick Boys confirmó a Voetbal International que el club de Róterdam evalúa varias opciones.

El club busca un nuevo técnico para el filial tras la marcha de Pascal Bosschaart al FC Dordrecht como asistente de Dirk Kuijt.

Tras el 2-2 entre Quick Boys e IJsselmeervogels, Poldervaart admitió conversaciones con Feyenoord, pero recordó que las negociaciones no han terminado.

«Soy un candidato importante en el Feyenoord, pero hay varios», explicó Poldervaart. «Aún no hay nada cerrado. He expresado mi punto de vista y hay otra persona que también lo ha hecho».

Según fuentes bien informadas, el exjugador del Feyenoord Thomas Buffel también figura en la lista de candidatos.

De momento, Poldervaart se centra en la lucha por el título de Segunda División con Quick Boys. El líder podía haber dado un gran paso el sábado ante IJsselmeervogels, pero acabó firmando un 2-2.

De haber ganado, el título habría sido casi seguro; pero el empate mantiene la emoción, pues De Treffers y Hoek están a solo un punto.

Poldervaart mostró su decepción por haber perdido la oportunidad de asegurar el título. «Era un escenario posible; otros equipos también podrían haber fallado. Es una pena, queríamos regalar a la afición una gran celebración. La semana que viene será muy emocionante».