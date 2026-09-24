La tensión reina en los pasillos del Real Madrid, y se agrava por el discreto rendimiento del conjunto blanco, que ha encajado dos derrotas en sus últimos 4 partidos de LaLiga, lo que lo ha dejado a 6 puntos de distancia del Barcelona, líder de la clasificación.

Y lo que complica aún más las cosas es que algunos afirman que la primera disputa ya ha estallado entre el presidente del club, Florentino Pérez, y el entrenador portugués José Mourinho, según informó el diario "Mundo Deportivo".

Y añadió que la mayor preocupación gira en torno a la figura de Pérez, pues apenas dos meses y medio después de haber sido elegido presidente del club para los próximos cuatro años, se plantean dudas sobre la posibilidad de que complete todo su mandato al frente del Real Madrid, que finaliza en 2030.

Los signos de agotamiento se han hecho visibles en Florentino Pérez, quien toma decisiones que en el pasado le resultaban extrañas, cuando gozaba de una influencia intocable e indiscutible en la toma de decisiones; es más, algunos consideran que el club carece actualmente de un líder claro al frente de su dirección.

El diario señala que, por todos estos motivos combinados, dentro del Real Madrid son conscientes de la necesidad de buscar a la persona adecuada para suceder a Florentino Pérez, alguien que tome las riendas y cumpla todas las condiciones establecidas en los estatutos del club para presidirlo, alguien que cuente con la aprobación del presidente actual; de lo contrario, temen que se produzca un "golpe" en las próximas elecciones, lo que podría conducir a la elección de Enrique Riquelme, último rival de Pérez en las últimas elecciones, esto si el presidente completa su mandato actual, y todo ello genera un estado de incertidumbre dentro del Real Madrid.

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