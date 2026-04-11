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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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El primer árbitro que recibirá a Ronaldo dirigirá el partido entre Al-Nassr y Al-Akhdoud

Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
1ª División
C. Ronaldo
Arabia Saudí
Portugal

«El Don» lidera al «Al-Alamy» en un nuevo enfrentamiento

La Federación Saudí de Fútbol ha designado al árbitro para el partido de la Liga Roshen entre Al-Nassr y Al-Akhdoud.

El Al-Nassr visitará este sábado al Al-Akhdoud en el estadio Prince Hazloul bin Abdulaziz de Najran, en la 28.ª jornada de la Liga Roshen.

Khalid Al-Taris será el árbitro principal, asistido por Mohammed Al-Abkari y Abdulrahim Al-Shammari.

Sami Al-Jreis actuará como árbitro de vídeo asistido por Saad Al-Subaie, y Abdullah Al-Kharboush será el cuarto árbitro.

Lee también: En vídeo... João Neves critica a Ronaldo: ¡No es el mejor de Portugal ni de la Liga Saudí!

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Al-Taris ya arbitró el debut de Ronaldo con el Al-Nassr ante Al-Ittifaq el 22 de enero de 2023, en la jornada 14 de la Liga Roshen 2022-2023.

También presenció el gol 50 de “El Bicho” en la Liga Roshen, marcado en el 1-1 ante Al-Raed el 22 de agosto de 2024, en la primera jornada de la temporada 2024-2025.

No obstante, el encuentro generó polémica tras anular el árbitro un segundo tanto a Ronaldo por fuera de juego, decisión que muchos cuestionaron y que privó al Al-Nassr de la victoria en el debut liguero.

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