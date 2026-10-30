El presidente del Al-Shabab sobre el traspaso de Hammam Al-Hammami al Al-Hilal: ¡No son nuestros vecinos!

Abdulaziz Al Malik, presidente del Al Shabab saudí, respondió a las informaciones que vincularon a su jugador Hammam Al Hammami con un traspaso al vecino y eterno rival Al Hilal durante el próximo mercado de invierno.

Algunos informes habían revelado el deseo del Al Hilal de fichar a Al Hammami, tras el destacado nivel que mostró con la selección saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

Al Malik fue preguntado por su postura sobre esas informaciones, en declaraciones al diario saudí "Asharq Al Awsat", después de la victoria por 6-1 sobre el Al Ahli, el viernes por la noche, en la duodécima jornada de la Roshn League.

Uno de los periodistas preguntó al presidente del Al Shabab: "¿Hammam (Al Hammami) renovará o se marchará con vuestros vecinos?", en referencia al Al Hilal, a lo que respondió: "Actualmente no tenemos vecinos".

Y aclaró: "Hammam es un gran jugador, ahora está en tratamiento, luego irá con la selección saudí, y le deseo toda la suerte con ella; en cuanto al asunto de la renovación, es pronto para hablar de ello".

El contrato de Hammam Al Hammami con el Al Shabab termina al final de la presente temporada, lo que le permite firmar con cualquier club durante el próximo mercado de invierno y unirse a sus filas de forma gratuita el verano siguiente.

Cabe recordar que el joven extremo saudí llevó a la selección de su país a conquistar la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", marcó un gol en la victoria por 2-0 sobre los Emiratos en la final y además recibió el premio al mejor jugador del torneo.