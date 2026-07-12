El presidente de la Federación Francesa aclara sus polémicas declaraciones sobre el sucesor de Deschamps

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, respondió sobre sus breves declaraciones de marzo acerca del futuro seleccionador de Francia, que generaron tensión a pocas semanas del inicio del Mundial 2026.

A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, Diallo afirmó conocer la identidad del sucesor de Didier Deschamps.

En marzo, durante una entrevista con «Le Figaro», confirmó: «Sí, conozco su nombre», sin revelarlo.

Su anuncio generó cierta tensión en la preparación para el Mundial 2026, el último torneo de Didier Deschamps tras 14 años al frente de la selección.

El problema fue más el momento elegido que el suspense, pues se daba por hecho que Zinedine Zidane sucedería a su antiguo compañero.

Este domingo, Diallo se defendió en «L’Équipe»: «Nunca mencioné ningún nombre».

Sobre posibles tensiones con Didier, añadió: «En segundo lugar, nuestra relación se ha consolidado tras el sorteo».

Y añadió: «He escuchado sus deseos y su visión. Nuestra relación es muy fluida y estamos en un estado de ánimo muy positivo. Los jugadores son artistas, el entrenador es el director y yo soy el productor».

Sobre el anuncio del sucesor de Didier Deschamps, Diallo prefirió no interferir en la concentración del equipo, que se medirá a España en semifinales el martes.

Y añadió: «No hay que precipitarse. Hoy, la selección francesa está en semifinales del Mundial. Ya veremos qué pasa más adelante».

Y añadió: «La frase “sé quién es” se ha malinterpretado. No era eso lo que quería decir. Les recuerdo a todos que fue el propio seleccionador quien anunció su marcha. Mi responsabilidad es planificar el futuro. Quería mantener la máxima discreción sobre este tema por respeto al trabajo de los actuales entrenadores. Pero ahora tenemos que seguir adelante».



