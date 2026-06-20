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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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El presidente de Brasil arremete de repente contra Neymar: «El primer jugador que...»

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha criticado a Neymar y ha dicho que, si fuera por él, el jugador no disputaría ningún partido en el Mundial.

Neymar, de 34 años, se perdió los dos primeros partidos de la fase de grupos, pero podría jugar contra Escocia.

Durante un acto, Lula afirmó: «¡Ni siquiera juega! Neymar es el primer jugador convocado para trabajar desde casa».

La crítica no es casual: en las elecciones de 2022, Lula enfrentó a Jair Bolsonaro.

Entonces Neymar pidió votar por Bolsonaro, algo que Lula no le ha perdonado.

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Neymar lleva más de un mes de baja por una lesión en la pantorrilla, pero el seleccionador, Carlo Ancelotti, anunció que el lunes se reincorporará a los entrenamientos tras la victoria 3-0 contra Haití.

Su regreso contrasta con la baja de Raphinha, quien sufrió una lesión en el isquiotibial ante Haití.

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