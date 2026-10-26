El polémico gol de Ronaldo entra en la sala de decisiones: una final que no admite impugnación

Tarek Kayal, presidente del comité de cumplimiento de la Liga Profesional Saudí, rechazó conformarse con el informe del comité de árbitros sobre el gol que se adjudicó al portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, durante el enfrentamiento ante el Al Faisaly en la jornada 11 de la Liga Roshn Saudí, asegurando que el comité espera un informe oficial del árbitro del partido, Abdullah Al Owaidan, para determinar la identidad del autor del gol.

Kayal declaró, en unas palabras al diario saudí "Al Riyadiyah", que el comité estudiará todos los informes relacionados con el incidente, en medio de la polémica sobre si Ronaldo marcó realmente el gol o si el balón entró en la portería por error del brasileño André Jiroto, defensa del Al Faisaly.

Añadió que el comité espera el informe del árbitro este lunes, antes de tomar la decisión final, aclarando que la asignación del gol se adoptará conforme a lo que concluya la revisión de los informes, para después elevar su decisión a la Liga para su aprobación oficial.

Kayal se negó a revelar los detalles del informe del comité de árbitros o la identidad del jugador que figura como autor del gol en los registros actuales, subrayando que la decisión del comité de cumplimiento será definitiva e inapelable, y que ningún club o entidad tendrá derecho a objetarla.

El presidente del comité señaló que la reunión del lunes también incluirá la revisión de los informes de la jornada pasada, entre ellos los informes de los coordinadores de medios, los coordinadores de partidos y los directores de los estadios, para detectar cualquier infracción y aplicar las sanciones previstas en los reglamentos.

Kayal reveló que se han emitido numerosas decisiones desde el inicio de la temporada que el comité no hace públicas, asegurando que la adopción de cualquier decisión está sujeta al pleno convencimiento de su validez, al margen de pertenencias y simpatías, y puso como ejemplo al Al Ahli, aclarando que es el club más expuesto a las multas emitidas por el comité desde el arranque de la temporada.