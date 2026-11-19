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La renovación de Arda Güler hasta 2032 no fue una firma más en las oficinas del Bernabéu, sino una declaración de confianza de Mourinho en su pupilo predilecto, para quien ha trazado un plan especial que confirma que está ante la mejor temporada de su vida.

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La renovación de Arda Güler con el Real Madrid hasta 2032 tiene un gran valor simbólico para el club, ya que el internacional turco ha sido en los últimos años el fichaje más destacado del departamento de captación de talento liderado por Juni Calafat, que se impuso al Barcelona, dirigido entonces por Deco, en la pugna por su firma.

Este paso llega mientras se ultiman los detalles del fichaje de JJ Gabriel, otro talento en el que invertir en Valdebebas, y aunque el proceso no siempre es tan sencillo como se espera, la renovación de Güler llega en el momento justo.

El diario español «Sport» recogió, citando fuentes cercanas al vestuario del Real Madrid: «Mourinho está convencido de que, si todo va bien, firmará los mejores números de su carrera esta temporada».

Desde su regreso al club, el técnico portugués ha convertido a Güler en su fiel pupilo, un jugador en torno al cual se construye una red de pases y que mejora las jugadas a balón parado, gracias a su gran presencia con el balón, que beneficia al resto del equipo.

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La frase de Mbappé, «Gracias, esta noche dormiré mejor», tras el anuncio de su renovación es una buena muestra de cómo la evolución del turco influye en el ecosistema del Real Madrid.

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En lo que va de temporada, Güler ha marcado cinco goles y ha dado siete asistencias en 19 partidos, repartidos entre el Real Madrid, donde suma cuatro goles y seis asistencias en 14 encuentros, y Turquía, con la que ha aportado un gol y una asistencia en cinco partidos.

Sus doce participaciones directas en goles lo acercan a los mejores registros de su carrera: su tope goleador fueron nueve tantos en la temporada 2024/25, mientras que su mayor producción ofensiva llegó en la 2025/26, con ocho goles y diecinueve asistencias entre club y selección.

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Para elevar aún más el nivel del turco, el diario asegura que Mourinho ha diseñado un plan específico: lo más probable es que siga jugando en la banda derecha. La idea es generar superioridad numérica en el centro del campo y dejar la banda libre para Valverde, que tiene la capacidad física necesaria para atacar los espacios por ese costado.

Este ajuste táctico fue clave en el despegue del Real Madrid durante su racha de ocho victorias consecutivas entre los dos últimos parones internacionales.

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«Mourinho eligió a Güler para dar al equipo más control en ataque», señaló el diario. El rendimiento general del equipo respalda esta decisión, ya que sus estadísticas son mucho mejores con el turco sobre el terreno de juego: el Real Madrid marcó 25 goles y encajó solo 4 en los 846 minutos que Güler disputó en LaLiga y la Liga de Campeones, frente a 19 goles a favor y 13 en contra en los 594 minutos que jugó sin él, según datos de FBref.

La diferencia está en los goles encajados: el promedio bajó de 1,97 goles por cada 90 minutos sin el turco a 0,43 con él en el campo, una reducción del 78 %.

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Mourinho también estudia la posibilidad de utilizar a Güler como 8 en algunos partidos, aunque el técnico portugués cree que el turco no debería jugar en posiciones tan retrasadas, ya que rinde mejor cerca de la portería rival.

Aun así, podría ser necesario situarlo en esa posición ante equipos que se defienden muy cerrados, y ese rol le exigiría dirigir el juego desde atrás.

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La temporada de Mourinho en el Real Madrid depende en gran medida del rendimiento de Arda Güler, un jugador al que el técnico y su cuerpo técnico admiran profundamente desde el primer entrenamiento.

Aquella relación cordial inicial se ha convertido en un estrecho vínculo personal y profesional, como confirman las fuentes del diario: «Mourinho está muy contento con esta renovación. Quiere seguir sacando lo mejor de él».