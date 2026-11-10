Ante las asfixiantes restricciones económicas, la inteligencia artificial ha puesto en manos del director deportivo Deco una lista de seis centrales que podrían incorporarse en enero sin coste de traspaso, para salvar la defensa de Hansi Flick antes de la fase decisiva.

La prioridad del Barcelona es un central a préstamo hasta el final de la temporada, especialmente porque el tope salarial disponible no supera los cuatro millones de euros, lo que impide cualquier inversión importante sin la venta de alguno de los jugadores.

Encabeza la lista, según "Sport", el brasileño Vitor Reis, defensa del Manchester City, que domina el juego con el balón y tiene experiencia en LaLiga con el Girona.

El diario señaló que la cesión de Reis (20 años) durante seis meses podría beneficiar a todas las partes, pero le falta experiencia en los partidos decisivos.

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En segundo lugar aparece Lucas Beraldo, del Paris Saint-Germain, que juega con la pierna izquierda, domina la distribución del balón y está acostumbrado a la defensa adelantada.

El periódico español indicó que el obstáculo para la operación de Beraldo (22 años) es convencer al Paris de cederlo a un rival europeo directo.

Como tercera propuesta llega el defensa del Arsenal Piero Hincapié (24 años), considerado el más adecuado para el estilo de Flick, ya que combina velocidad y osadía y juega como central y lateral izquierdo, pero su contrato con el Arsenal hasta 2031 hace que su cesión sea muy difícil.

El diario describió al defensa del Chelsea Jorrel Hato (20 años) como inteligente tácticamente y hábil para iniciar los ataques, además de que sus cualidades encajan perfectamente con el Barcelona, pero el Chelsea lo considera una inversión a largo plazo.

La lista también incluyó oportunidades de contratación, la primera de ellas el defensa del Milan Fikayo Tomori (28 años), ya que su contrato finaliza en junio de 2027, lo que podría abrir la puerta a negociar una cesión, especialmente porque su velocidad y experiencia internacional se ajustan a las exigencias de Flick.

La lista se cerró con el nombre del defensa del Manchester United Lisandro Martínez (28 años), que es el más experimentado y atractivo de los seis, un verdadero líder, que domina el juego con la pierna izquierda y se parece a Íñigo Martínez en la construcción del juego, además de que su contrato finaliza en 2027 con opción de ampliación, pero su salario y su historial de lesiones son los principales obstáculos.