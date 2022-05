Por Jorge C. Picón - El Real Madrid afronta el último mes de competición con un solo objetivo pendiente: la final de la Champions del 28 de mayo. Los últimos cuatro partidos de liga, incluido el del domingo contra el Atlético de Madrid, pasaron a un segundo plano una vez se conquistó el título contra el Espanyol. El equipo está mentalmente en París y Ancelotti, consciente de esto, aprovechará estas semanas para dar descanso a los más tocados físicamente y para preparar el plan contra el Liverpool. El plan antes de la final está trazado.

"La prioridad es evitar problemas" aseguró Carletto en rueda de prensa tras el derbi. Así seguirá siendo en los duelos contra Levante, Cádiz y Betis. De esta forma, cualquier molestia de un jugador será tratada con máximo cuidado y, además, se rotará el once para que todos mantengan el ritmo competitivo sin agotarse. Benzema, Vinicius o Modric, que no fueron titulares en el Metropolitano, apuntan al once contra el Levante. Lunin, portero suplente, sumará más minutos, aunque Courtois volverá a jugar antes de París.

Se trabaja para que los 25 futbolistas del primer equipo estén disponibles para el último y decisivo partido. Alaba y Ceballos, tocados muscularmente, podrían no volver hasta la final, aunque cada caso se analizará día a día. Por parte de Mariano, iba a ser titular contra el Atlético de Madrid, pero fue infiltrado en el músculo piramidal y el pinchazo le dio una mala reacción. Le dormió la pierna y no pudo ni sentarse en el banquillo. Lo normal es que pueda comenzar la semana con el resto de sus compañeros.

Refuerzo táctico, pero pocos cambios

Tácticamente, se ajustarán detalles defensivos y se profundizará en lo ya aprendido, pero no habrá grandes cambios. "En este momento lo mejor es tocar lo menos posible" explicó también Ancelotti en rueda de prensa. El plan será el de los últimos partidos, con una presión adelantada de inicio y acercando el bloque a la portería de Courtois cuando el encuentro lo pida. La receta que tan buen resultado a dado tanto en Liga como en Champions.

Son 18 días hasta la final, en los que se tendrán que disputar tres encuentros. La situación es propicia para llegar a París preparados, con todas las piezas sanas y ajustadas. El trabajo ya ha comenzado y el optimismo en el equipo es total. El plan para luchar por la 14ª está listo.