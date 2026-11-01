El PEC Zwolle prolonga su racha y agrava los problemas del ADO Den Haag

El PEC Zwolle derrotó este domingo por la tarde en casa al ADO Den Haag por 1-0. Dylan Mbayo marcó el único gol del encuentro. Con la victoria, el PEC Zwolle asciende al decimocuarto puesto, mientras que los visitantes siguen en la zona de peligro.

El PEC Zwolle dominó el inicio del partido. Durante los primeros veinte minutos, el equipo local puso a prueba en varias ocasiones al portero del ADO, Kilian Nikiema, pero sin éxito.

El PEC Zwolle siguió insistiendo durante el resto de la primera parte. Ryan Thomas disparó desde lejos y el balón se marchó por poco, mientras que un cabezazo de Simon Graves tampoco encontró portería por escaso margen.

Después fue el ADO el que se adelantó contra todo pronóstico. Jalen Hawkins avanzó con el balón y disparó. Su remate, bloqueado, cayó a los pies de Evan Rottier, que pudo empujarlo a la red desde cerca. Sin embargo, el delantero estaba en fuera de juego y el gol no subió al marcador.

Poco antes del descanso, sí llegó un gol válido en la otra portería. Dylan Mbayo se internó desde la banda y disparó fuera del alcance de Nikiema: 1-0.

En la segunda parte, ambos equipos dispusieron de ocasiones muy claras en un intervalo de cinco minutos. Sydney van Hooijdonk cabeceó al poste para el PEC Zwolle y Rottier no logró marcar pese a haber superado ya al portero Jasper Schendelaar.

Durante el resto de la segunda parte, tanto el PEC Zwolle como el ADO Den Haag tuvieron dificultades para generar ocasiones realmente claras. El equipo local tampoco aprovechó un error de la defensa del ADO, pero no ocurrió mucho más en el Mac3Park.

Con esta victoria, el PEC Zwolle asciende al decimocuarto puesto de la Eredivisie. Los entrenadores interinos Dennis van der Ree y Maikel van der Werff siguen invictos. El ADO continúa decimoséptimo.