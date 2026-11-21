Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El Telstar perdió este sábado en casa por 1-3 ante el PEC Zwolle. El equipo de Holanda Septentrional empezó con fuerza, pero acabó sucumbiendo ante los de Zwolle, que ascienden a la zona media de la Eredivisie.

El equipo local abrió el marcador al cuarto de hora. Marvin Peersman encontró a Patrick Brouwer, que hizo el 1-0. La euforia del Telstar duró poco: cinco minutos después, Dylan Mbayo igualó el marcador con un potente disparo.

La remontada de los de Zwolle se completó a la media hora. Sydney van Hooijdonk dio la asistencia y Mbayo anotó su segundo gol de la noche, para alegría del entrenador Alex Pastoor.

El PEC salió con fuerza tras el descanso y, después de un error de la defensa del Telstar, Ibrahim Cissoko mandó el balón a la red para poner el 1-3. La tarea del equipo local se había vuelto de repente muy difícil.

Anuncios Anuncios

El Telstar apretó más en los últimos veinte minutos, obligado por la desventaja. Sin embargo, no logró abrir un hueco en la defensa del Zwolle y el tiempo también corría en contra de los locales.

Un disparo de Jeff Hardeveld tampoco metió de nuevo al Telstar en el partido, en una noche fría en Velsen-Zuid. El PEC resistió en la recta final y suma tres puntos muy importantes. El equipo ocupa una meritoria undécima posición.

Para el Telstar, la decimosexta plaza es la cruda realidad. La próxima semana le espera una visita al Excelsior, que sorprendió a propios y extraños al vencer por 2-3 al Feyenoord en De Kuip.