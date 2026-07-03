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Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

El pasado no perdona a Argelia... y Bitković repite el guion de Queiroz

Switzerland vs Algeria
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Algeria
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V. Petkovic
Suiza
Argelia
Canadá
Bosnia y Herzegovina

Una derrota y cifras que agravan las heridas.

Argelia quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 2-0 contra Suiza en la ronda de 32, en el estadio BC Place de Vancouver.

Según la red francesa «Stats Foot», los «Guerreros del Desierto» suman una nueva estadística negativa, Confirma que Argelia no ha ganado en sus últimos diez duelos mundialistas ante equipos europeos: cuatro empates y seis derrotas desde el 2-1 a Alemania en 1982.

Además, es la única selección africana eliminada por dos o más goles en este Mundial.

Además, la cuenta de estadísticas «Mr. Sheep» resaltó que el técnico Vladimir Petković, quien clasificó a Suiza para el Mundial 2018, se midió a su exequipo.

La cuenta recordó que Petković es el séptimo técnico en la historia del Mundial que se mide a un equipo que ya dirigió y el primero que lo hace en eliminatoria.

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«Mr. Sheep» recordó los casos más destacados: «Bora Milutinović: China 0-2 Costa Rica (2002); Luis Fernando Suárez: Honduras 1-2 Ecuador (2014)».

Reinaldo Rueda: Ecuador 2-1 Honduras (2014); Jürgen Klinsmann: Estados Unidos 0-1 Alemania (2014); Carlos Queiroz: Irán 1-1 Portugal en 2018 y Paulo Bento: Corea del Sur 2-1 Portugal en 2022».

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