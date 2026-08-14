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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

El partido ante Al-Faisaly no será el último: Malcom golpea al Al-Hilal con una nueva decisión

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
1ª División
Malcom
Arabia Saudí
Brasil

¿Se marchará el extremo brasileño?

El brasileño Malcom, extremo del Al-Hilal, sorprendió a la directiva del club con una nueva decisión, antes de disputar el primer partido del equipo en la Liga Roshn saudí frente al Al-Fayha.

El Al-Hilal se enfrentó a su rival, el Al-Fayha, recién ascendido a la Liga Roshn, la noche del viernes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la primera jornada de la competición.

Antes del pitido inicial, Faisal Al-Maluqi, corresponsal de los canales "Thmanyah", que retransmiten la liga saudí, aseguró que el partido ante el Al-Fayha no será el último que Malcom dispute con el Al-Hilal antes de marcharse.

Al-Maluqi explicó que el deseo de Malcom es permanecer en el Al-Hilal hasta el final de su contrato, que concluye al término de esta temporada, e incluso renovarlo por un periodo adicional, sin abandonar sus filas.

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Esto ocurre en un momento en el que informes de prensa aseguraron el deseo del "Líder" de desprenderse de Malcom y fichar a un nuevo jugador extranjero para la posición de extremo.

El nombre del extremo brasileño ya se ha vinculado con un traspaso al club Al-Diriyah durante el actual mercado de fichajes estival, mientras que algunos clubes brasileños, cataríes y emiratíes mostraron su interés por hacerse con sus servicios, sin que se hayan cerrado definitivamente las cosas.

Cabe recordar que Malcom se incorporó al Al-Hilal en el verano de 2023, procedente del Zenit ruso, y lo condujo a la conquista de 5 títulos: la Liga Roshn saudí, dos Copas del Rey y otras dos Supercopas de Arabia Saudí.

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