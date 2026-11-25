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El Paris Saint-Germain ha perdido recientemente a Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué por lesiones graves, por lo que quiere incorporar a otro atacante a su plantilla en el mercado de invierno. Según varios medios, el club francés tiene previsto ir a por Gianluca Prestianni, aunque el Benfica no quiere dejarle marchar.

El interés por Prestianni no resulta demasiado sorprendente. El extremo de 20 años, que puede jugar tanto por la derecha como por la izquierda, ha comenzado la temporada de forma excelente, con 13 goles y 6 asistencias en 21 partidos entre todas las competiciones.

El entrenador del Benfica, Marco Silva, fue preguntado el miércoles, en vísperas del partido de Champions League a domicilio contra el Viktoria Plzen, por el interés del vigente campeón de la competición. «No tengo miedo de nada», afirmó con rotundidad el exentrenador del Fulham.

Prestianni tiene contrato con el Benfica hasta mediados de 2029, aunque el club ya ha alcanzado un acuerdo verbal con él para ampliarlo hasta mediados de 2031. Según Record , el acuerdo incluye una importante subida salarial y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

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«Ya sabéis lo que implica la cláusula», señaló Silva sin ocultar demasiado las condiciones del próximo contrato. «Me guste o no, si fuera de 200 millones de euros, quizá tendríamos algo más… Pero no creo que sea importante hablar de eso».

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«Hace quince días, cuando me preguntaron, dije que nuestros aficionados podían estar tranquilos. Ahora repito lo mismo. Prestianni tiene un contrato a largo plazo con nosotros. Gracias a sus méritos, estamos en la fase final de las negociaciones para renovarlo».

«Pero el contrato que tiene ahora y su duración nos permiten seguir trabajando con tranquilidad. No he tenido que hablar de esto con Prestianni en ningún momento. Y si ahora está en buena forma, es porque ha trabajado muy duro y está muy concentrado. Eso es lo que busco», concluyó Silva.

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Lo que sí está claro es que Vélez Sarsfield espera que se produzca un traspaso. El club argentino vendió a Prestianni, formado en su cantera, al Benfica en enero de 2024 por nueve millones de euros, pero conservó el quince por ciento de sus derechos de traspaso. Sumadas otras cantidades, como la compensación por formación, Vélez podría recibir alrededor del veinte por ciento del importe.

Prestianni debutó con la selección argentina en noviembre del año pasado y, después de un tiempo sin ser convocado, el seleccionador Lionel Scaloni volvió a llamarle el pasado octubre. En ese mes y en la concentración internacional más reciente, en noviembre, Prestianni jugó cuatro de los cinco partidos. En total, suma cinco internacionalidades.