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Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

El panorama cambia en Madrid: ¿ha terminado la novela del fichaje de Álvarez?

Fichajes
Julián Álvarez
Atlético Madrid
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España

¿Qué hay de nuevo?

El argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, se prepara para regresar a los entrenamientos grupales con su equipo, después de haber realizado una sesión individual la mañana del sábado en el campo de entrenamiento "Cerro", coincidiendo con el viaje de sus compañeros a Sevilla, en medio de la continua incertidumbre sobre su futuro a pocas horas del cierre del mercado de fichajes de verano.

Según el diario español "Marca", Álvarez se entrenó por segundo día consecutivo junto a uno de los preparadores físicos del club, después de haberse ausentado de los entrenamientos del miércoles y el jueves por enfermedad, y se espera que se una al grupo en la próxima sesión de entrenamiento, prevista para el domingo.

El regreso del delantero argentino a los entrenamientos llega en un momento en el que su traspaso al Barcelona se ha vuelto casi imposible, después de que el jugador asumiera la dificultad de cumplir su sueño de incorporarse al club catalán la próxima temporada, ante la proximidad de la fecha límite para el cierre del mercado de fichajes la noche del martes.

Pese a su recuperación y su vuelta a su programa habitual, los acontecimientos no han resuelto la situación de Álvarez de forma definitiva, ya que el jugador sigue sin estar convencido de regresar a la Premier League, a pesar del interés de Arsenal y Manchester City por hacerse con sus servicios, lo que convierte la continuidad en el Atlético en la opción más realista en estos momentos.

El Atlético de Madrid quiere recuperar a su delantero en plena disposición física y técnica, por lo que el club no desea perder más tiempo ante la posibilidad de que permanezca en las filas del equipo, mientras Álvarez mantiene su postura de rechazo a un traspaso a Inglaterra y su aferramiento al Barcelona como destino preferido.

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Con la proximidad de la fecha límite del mercado de fichajes, Álvarez sigue siendo hasta ahora jugador del Atlético de Madrid, a la espera de la decisión definitiva sobre su futuro en los próximos días.

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