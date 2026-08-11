El pacto de silencio: ¿cómo resolvió el Real Madrid la batalla de Vinicius y el Arsenal?

El Real Madrid puso fin a una de las historias de fichajes más apasionantes de los últimos meses, después de alcanzar un acuerdo definitivo con su estrella brasileña Vinicius Junior para renovar su contrato hasta 2032, en una operación que estuvo a punto de derrumbarse por las diferencias económicas.

El diario español "Sport" reveló que las negociaciones entre ambas partes se prolongaron durante un año y medio, en las que hubo una gran tensión debido a las exigencias económicas del jugador.

Vinicius, que considera este contrato el más importante de su carrera a sus 26 años, pidió percibir un salario neto de hasta 30 millones de euros anuales, además de una enorme prima de renovación y una mejora en las cláusulas de derechos de imagen.

Por su parte, el Real Madrid se mantuvo firme en su postura conservadora y se negó a romper la estructura salarial del vestuario, presentando una oferta inicial de 22 millones de euros anuales, algo que fue rechazado de inmediato por el jugador.

La sorpresa llegó con la entrada del Arsenal como fuerte competidor en la operación durante las últimas semanas, ya que el club londinense mostró su disposición a presentar una enorme oferta económica para aprovechar el estancamiento de las negociaciones, y estuvo cerca de convencer al extremo brasileño antes de que el Real Madrid zanjara el asunto en una reunión decisiva a principios de agosto.

Según el diario, el punto de inflexión llegó cuando el Real Madrid aceptó mejorar su oferta y acercarse a las exigencias de Vinicius, mediante un paquete económico que supera los 22 millones de euros, basado en un salario fijo dentro de la estructura del club, con importantes primas e incentivos variables, entre los que destaca la prima de renovación.

Ambas partes acordaron finalmente mantener en secreto todas las cifras definitivas, en un "pacto de silencio" que busca proteger la estabilidad del vestuario, para que el nuevo contrato de Vinicius no se convierta en un referente que exijan Mbappé, Bellingham y el resto de las estrellas al renovar sus contratos.