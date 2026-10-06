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Al Hilal v Al Nassr: Arab Club Champions Cup FinalGetty Images Sport
Traducido por

El Owais escribe la historia: una cifra excepcional en la Copa del Golfo 27

Arabia Saudí vs Emiratos Arabes Unidos
Arabia Saudí
Emiratos Arabes Unidos
Gulf Cup
M. Al Owais
Arabia Saudí
Emiratos Árabes Unidos

Logros saudíes individuales y colectivos

Mohammed Al-Owais, guardameta de la selección de Arabia Saudí, entró en la historia de la Copa del Golfo por la puerta grande, tras mantener su portería imbatida durante toda la competición de la "Copa del Golfo 27".

Según el diario Asharq Al-Awsat, Al-Owais se convirtió en el quinto portero en lograr esta hazaña en una edición completa del torneo.

Al-Owais no se conformó con el logro defensivo, ya que combinó la portería imbatida con la conquista del título junto a la selección de Arabia Saudí, convirtiéndose en el tercer portero en la historia de la Copa del Golfo en conseguir ambas cosas a la vez, tras el kuwaití Ahmed Al-Tarabulsi y el omaní Ali Al-Habsi.

La selección de Arabia Saudí se proclamó campeona de la Copa del Golfo por cuarta vez en su historia tras vencer a los Emiratos Árabes Unidos esta noche por dos goles a cero.

Arabia Saudí terminó el torneo sin derrotas y es, además, la tercera selección que logra conquistar el título con la portería imbatida, después de Kuwait y Omán.

Lee también: Una hazaña poco común tras 17 años: 480 minutos que revelan la nueva cara de la selección de Arabia Saudí

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