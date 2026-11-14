El otro espía en el Real Madrid: una nueva sorpresa estalla en Valdebebas

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Mientras Carlos Espí acaparaba los focos en el Real Madrid, tras convertirse en una de las sorpresas de la temporada bajo la dirección de José Mourinho, otro nombre que comparte el mismo apellido comenzaba a llamar la atención dentro del club blanco.

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Se trata de José Antonio Sáiz Espinosa, el lateral izquierdo de 18 años que está firmando una temporada excepcional con el Juvenil A, tras convertirse en el jugador más efectivo en la creación de goles entre los cuatro primeros equipos del organigrama del Real Madrid.

El joven futbolista ha superado a nombres destacados del primer equipo, acercándose así a vivir una nueva experiencia con el Real Madrid C, en un paso que refleja el notable desarrollo que está logrando dentro de la academia del club.

El diario español "Marca" reveló que Espinosa, conocido dentro de la academia de "La Fábrica" como "Espi", ha dado 6 asistencias en 10 partidos esta temporada, encabezando la lista de los creadores de goles de los cuatro primeros equipos del club.

Lo llamativo es que su balance ha superado los números de las estrellas del primer equipo, ya que el turco Arda Güler se ha quedado en 5 asistencias, frente a las 4 de Jude Bellingham y las 3 del francés Kylian Mbappé.

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En cambio, Leva ha registrado dos asistencias con el Castilla, mientras que su compañero Kompany ha llegado a 5 asistencias con el equipo juvenil, lo que confirma la superioridad de Espinosa en este aspecto, pese a la diferente naturaleza de su posición y sus funciones.

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Estos números no parecen un simple arrebato ofensivo pasajero, pues Espinosa se ha convertido en uno de los pilares en los que se apoya Álvaro López, entrenador del equipo juvenil, dentro de su once titular.

El jugador ha logrado asegurarse un lugar pese a la competencia en el puesto de lateral izquierdo, con la presencia de nombres como Lizcano, Liberto, Aguado y Valdepeñas.

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Con el inicio de la temporada actual, la competencia se ha transformado en una verdadera oportunidad para mostrar sus capacidades, especialmente con la reducción de las opciones de algunos de sus rivales de participar, convirtiéndose en uno de los jugadores del equipo con mayor presencia sobre el terreno de juego.

Manu Romero era candidato a disputarle con fuerza el puesto a Espinosa, pero dos lesiones que sufrió desde el inicio de la pretemporada lo apartaron de la participación, ampliándose así el espacio para el joven talento.

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"Espi" aprovechó la oportunidad de la mejor manera y logró convencer a Álvaro López de sus capacidades, tras ofrecer niveles equilibrados tanto en el plano defensivo como en el ofensivo.

Su primera aparición con el equipo juvenil esta temporada llegó ante el AEK Atenas, aprovechando la ausencia de Lizcano por sanción, antes de convertir la oportunidad en un punto de partida para afianzarse en el once titular.

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El interés por el jugador no se limitó al cuerpo técnico de su equipo, sino que se extendió a los entrenadores de los equipos superiores dentro de la academia, pues pasó a ser seguido por Marc Carrasco, entrenador del Real Madrid C, y Julián López de Lerma, director técnico del Castilla.

Este interés coincidió con su cercanía a reaparecer con uno de los equipos filiales, después de convertirse en candidato a ser la sorpresa más destacada en la convocatoria del Real Madrid C para enfrentar al Sanse, prevista para el domingo.

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Esta será su segunda convocatoria durante la temporada actual, tras haber aparecido con la camiseta del Castilla el pasado septiembre ante el Alcorcón, en un paso que refleja el acelerado ritmo de su desarrollo dentro del club.

La oportunidad de su convocatoria llega para suplir la ausencia de Lizcano, que se incorporó a la selección española sub-19, además del aprovechamiento por parte del cuerpo técnico del descanso que tiene el equipo juvenil esta semana.

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Pese a que su participación en el partido no está confirmada, el mero hecho de incorporarse a la convocatoria del Real Madrid C representa una etapa importante en su trayectoria y le brinda la oportunidad de medirse con un nivel de competencia superior.

Asimismo, la variedad de sus roles sobre el terreno de juego, entre la cobertura defensiva, el apoyo ofensivo y la creación de ocasiones, refuerza sus posibilidades de ascender hacia niveles más altos dentro del club.

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Espinosa nació el 6 de mayo de 2008 en la localidad de Villamanrique de la Condesa, perteneciente a la provincia de Sevilla, y comenzó su andadura en los equipos inferiores del Sevilla, antes de trasladarse al Altair.

El jugador llamó la atención de los ojeadores del Real Madrid en el verano de 2023, incorporándose después al Cadete A y comenzando su proceso de ascenso dentro de la academia de "La Fábrica", hasta llegar al equipo juvenil.

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Y mientras Carlos Espí continúa escribiendo su historia con el primer equipo, José Antonio Sáiz Espinosa emerge como otro "Espi" que llama a las puertas del futuro en el Real Madrid, apoyándose en una temporada llamativa que podría allanarle el camino hacia niveles más altos dentro del club.