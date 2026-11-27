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Frenkie de Jong, estrella del Barcelona, recibe más reconocimiento cuando juega fuera de su posición natural, pero el regreso de algunos defensas y de Rodri vuelve a abrir los interrogantes.

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Tal y como recoge el diario Sport en un reportaje, la gran pregunta es hasta qué punto Frenkie de Jong tendrá la oportunidad de jugar con regularidad esta temporada.

A estas alturas, cuando a De Jong le preguntan si siente que no se le valora lo suficiente, ya no puede evitar esbozar una sonrisa irónica.

Lo curioso es que, durante la presente temporada, el jugador está recibiendo elogios que en muchas ocasiones se le habían negado, y ocurre cuando el entrenador Hansi Flick lo utiliza como central o como lateral.

Son elogios que el propio futbolista recibe con cierta reserva, como si estuviera convencido de que, en realidad, su nivel no es muy distinto del que ofrece cuando juega en su posición natural de centrocampista.

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Su ayuda al equipo en una posición que no suele ocupar ha inclinado la balanza a favor de las opiniones positivas sobre él, pero eso no ha resuelto la gran incógnita: ¿qué papel piensa asignarle Flick durante lo que queda de temporada?

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«Es tan buen jugador que podría jugar incluso de portero», dijo Pedri sobre De Jong hace unos días.

Durante el último mes, las lesiones de jugadores como Eric García, Koundé, Cubarsí y Christensen han permitido que De Jong sume minutos en la línea defensiva.

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La ausencia de Rodri hacía pensar que De Jong también tendría oportunidades como mediocentro defensivo, pero Flick prefirió apostar más por Marc Bernal, e incluso por Gavi en el último partido.

De Jong acumula 317 minutos con el Barcelona esta temporada entre LaLiga y la Liga de Campeones. Y con Flick a punto de recuperar a Rodri y a todos sus defensas, crece la incertidumbre sobre el papel que le espera a Frenkie de Jong.

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En las últimas semanas, el neerlandés no ha dejado de insistir en que es centrocampista, y lo cierto es que algunas de las mejores actuaciones de su carrera llegaron cuando jugó en un doble pivote, con libertad para moverse y salir de su posición.

La mejor versión de De Jong aparece cuando el balón pasa mucho por sus pies y puede influir en el juego del equipo con sus conducciones.

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Sin embargo, en el Barcelona esa posición tiene un dueño indiscutible por la propia naturaleza de la plantilla: Pedri. El puesto de segundo centrocampista en el sistema de Flick ha sido territorio exclusivo de la estrella canaria.

Jugadores como Marc Bernal han ocupado esa posición en algunas ocasiones durante la presente temporada, mientras que Gavi no ha logrado asentarse como su relevo natural.

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La otra posición en la que Frenkie de Jong se siente cómodo es la de mediocentro defensivo, que esta temporada ha recibido el fichaje más destacado del equipo, Rodri. Muchos lo consideran el mejor jugador del mundo en ese puesto.

Flick y Deco apostaron por Rodri como una oportunidad para encontrar equilibrio y reforzar el control del ritmo de juego en un Barcelona que ha sufrido problemas en el repliegue defensivo. Está previsto que reaparezca el próximo domingo en Riazor.

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La posición de mediapunta también vive una competencia feroz, ya que Fermín López y Dani Olmo se disputan ese puesto desde hace varias temporadas. Cada uno ofrece características completamente distintas, pero ambas influyentes en el juego del equipo.

Fermín López aporta al equipo agresividad en la presión sin balón y capacidad para llegar al área y marcar goles, mientras que Olmo ofrece claridad y orden, además de su capacidad para llegar también a portería.

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Es una posición en la que Flick ha recurrido a De Jong esta temporada, aunque pareció más bien una solución provisional, ya que el neerlandés acababa de volver de una grave lesión de rodilla.

La sanción de Fermín López para los dos próximos partidos abre más opciones a Frenkie para tener una oportunidad en esa posición, aunque Flick dispone de otra alternativa: utilizar a Pedri como centrocampista ofensivo.

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Ese escenario permitiría alinear a Rodri y Frenkie en la base del centro del campo, con Pedri en una posición más cercana al papel que desempeña con la selección española.

Se trata de una opción que daría al equipo, por encima de todo, más control del balón al reunir a tres especialistas en el centro del campo.

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Existe otra opción para juntar a los tres jugadores: retocar el 4-2-3-1 y pasar al clásico 4-3-3, con Pedri y Frenkie como interiores, un sistema al que los tres están muy acostumbrados.

El pasado mes de mayo, en una entrevista con el diario Sport, De Jong afirmó: «No he sabido venderme bien y la gente no ha podido ver al verdadero Frenkie».

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Aquella frase resumía la frustración que siente el jugador por estar permanentemente bajo sospecha y en el foco de las dudas.

Tras un verano convulso en el que sufrió otra lesión grave, el neerlandés sigue en el centro del debate en el Barcelona.