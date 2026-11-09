Ya no es casualidad, ni se trata de un simple entusiasmo pasajero. Lo que Hansi Flick está haciendo con el Barcelona se ha convertido en un fenómeno digno de estudio, una historia que se escribe con letras de oro en la historia del club catalán.

En una noche en la que el Barcelona se desmoronaba ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, Flick volvió a hacerlo. Transformó la desventaja en victoria, la duda en certeza, y un partido que parecía perdido en un triunfo que decidió el liderato.

Con esta victoria, el técnico alemán se convierte ahora en el tercer entrenador en la historia del Barcelona que más triunfos logra tras ir por detrás en el marcador, pero lo hace en un tiempo récord que nadie había conseguido antes que él.

Noche en el Metropolitano: un guion que se repite

El inicio del partido no fue nada sencillo, pues antes del gol de Giuliano en el minuto diez, Julián Álvarez dispuso de una clara ocasión en un mano a mano, pero Joan García la atajó con maestría.

Además, el travesaño salvó un cabezazo de Pubill tras un saque de esquina, y el propio portero del Barcelona volvió a intervenir para detener disparos de Julián y de Kang-in Lee.

Parecía que el Barcelona sufría durante toda la primera parte, y aquellas dudas aumentaron con el gol de Giuliano, pero el equipo de Flick fue paciente y logró resistir el asedio inicial del Atlético para recuperarse y, finalmente, reaccionar.

El rendimiento del Barcelona mejoró con el paso del tiempo, y Pedri dispuso de una ocasión de oro en el minuto siete, pero su disparo se estrelló en el poste. No obstante, Fermín no encontró espacio hasta el minuto 45 para marcar el gol del empate con un magnífico disparo con la pierna izquierda.

Aquel gol cambió el rumbo del partido, y el Barcelona entró en la segunda parte con un estado de ánimo diferente, algo que se hizo evidente con el inicio del segundo tiempo. Los hombres de Flick le dieron la vuelta a la situación, y el impulso comenzó a inclinarse del lado del Blaugrana, que pasó a representar una amenaza constante para la portería de Oblak.

La mejoría del Barcelona alcanzó su punto culminante en el minuto 66, cuando Fermín completó la remontada de su equipo, superando al guardameta esloveno tras un pase de Lamine.

El marcador de 2-1 permaneció sin cambios hasta el pitido final, lo que significa que el Barcelona mantuvo su ventaja de tres puntos sobre el Real Madrid y se distanció a cinco puntos del Atlético, que tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador.

Una cifra aterradora: Flick se acerca a las leyendas

Con esta remontada, Hansi Flick logró su regreso número 23 desde su llegada al Barcelona, según "Mundo Deportivo". Solo esta temporada, Flick transformó una desventaja en victoria ante el Rayo Vallecano (5-2), el Sevilla (3-1), el Galatasaray (4-1) y el Atlético de Madrid (2-1).

Y tal como señaló el periodista Oriol Jové de Radio RAC1, el técnico alemán ha logrado esta hazaña en apenas 133 partidos, y va camino de superar los registros históricos de Guardiola y Cruyff en un tiempo récord.

El entrenador de Sankt Peter dio la vuelta al marcador en 24 partidos de los 249 que ha dirigido al Barcelona, mientras que Cruyff, líder de esta clasificación, logró un regreso similar en 28 partidos de los 430 que entrenó al Blaugrana.

Los números lo dicen todo: Flick necesita una sola remontada para igualar a Guardiola, y apenas cinco regresos para igualar a Cruyff, pero lo ha hecho en menos de la mitad de partidos que ellos. No solo se acerca a las leyendas, sino que amenaza con pulverizar sus registros en un tiempo récord.