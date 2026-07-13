La FIFA ha confirmado por segunda vez la validez del gol del empate de Inglaterra ante Noruega en cuartos de final del Mundial 2026 y ha desmentido que el balón golpease el cable de la cámara.

En declaraciones al sitio alemán «Sports Show», la FIFA reveló que el análisis técnico de las imágenes de la cámara araña muestra que esta no se movió durante la jugada del gol.

Además, desmintió que el chip del balón dejara de emitir señal, pues el sensor siguió transmitiendo sin interrupciones.

El seleccionador noruego, Ståle Solbakken, había asegurado tras la derrota 1-2 que el balón golpeó un cable de la cámara tras un saque de puerta de Orian Niland, desviándose antes de llegar a Anthony Gordon. lo que permitió a Jude Bellingham marcar el gol del empate.

Solbakken protestó: «El balón cayó del cielo y cambió de trayectoria», rechazando la validez del gol.

Sin embargo, la FIFA respondió con firmeza en su comunicado oficial, aclarando: «El sensor integrado en el balón no registró ninguna vibración ni señal anómala mientras este se encontraba en el aire; por lo tanto, no hay pruebas de que el balón tocara el cable superior y cambiara su trayectoria».

La Federación Internacional busca así cerrar la polémica desatada tras las críticas noruegas, que pedían revisar el resultado o reconocer un error técnico.