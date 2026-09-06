El número de Messi se repite: Raphinha se abre una puerta en la historia del Barcelona

El brasileño Raphinha Dias continuó con su destacada actuación con el Barcelona, después de marcar el tercer gol del equipo ante el Valencia en el estadio de Mestalla, alcanzando así los 6 goles en sus primeros 4 partidos en LaLiga esta temporada, y situándose en una lista excepcional junto a la leyenda del club Lionel Messi.

Según el diario Mundo Deportivo, Raphinha se convirtió en el segundo jugador del siglo XXI en marcar 6 goles en los primeros 4 partidos de su equipo en una misma temporada de LaLiga, después de que Messi lo lograra antes con el Barcelona en dos ocasiones.

Messi logró la misma cifra durante las temporadas 2012-2013 y 2013-2014, después de marcar 6 goles en los primeros 4 partidos de cada temporada, antes de que Raphinha repitiera la hazaña años después, confirmando su fuerte arranque goleador con el conjunto catalán.

Raphinha comenzó la temporada con dos goles en la portería del Elche, luego marcó ante el Athletic Club, y firmó otro doblete frente al Rayo Vallecano, antes de volver a inaugurar el marcador ante el Valencia, elevando su cuenta a 6 goles y colocándose en solitario al frente de los goleadores de LaLiga con un gol de ventaja sobre Camello, delantero del Rayo Vallecano.

La ambición de Raphinha no se detiene en igualar el registro de Messi, ya que ahora tiene por delante un nuevo desafío histórico que consiste en marcar en el quinto partido consecutivo, una hazaña que, en la historia de LaLiga, solo han conseguido con el Barcelona César Rodríguez y Zlatan Ibrahimović.