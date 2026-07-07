El número de la mala suerte... La profecía de Roberto Martínez acaba con el sueño de Cristiano

«El número 6 puede traer algo muy positivo», dijo Roberto Martínez antes del Mundial 2026. Sin embargo, ese mismo número acabó con su etapa al frente de Portugal de forma amarga, cuando su pronóstico se volvió en su contra en los últimos instantes del partido contra España.

En su último partido al frente de los «Marineros de Europa», el técnico español de 52 años cayó 1-0 ante la selección de su país en los octavos de final del Mundial 2026.

Antes del torneo, Martínez confesó a RTP su fe en la numerología y en el “6”: «Creo firmemente en la numerología; creo que el número 6 encierra algo muy positivo».

«En 2016 ganamos la Eurocopa, en 1966 fuimos terceros en el Mundial y en 2006 llegamos a semifinales. Es hora de que Portugal obtenga lo que merece».

Sin embargo, esa esperanza se volvió en su contra y acabó con el sueño de Cristiano Ronaldo de llegar a la final. El 6 estuvo presente en el partido del 6 de julio, pero favoreció al rival.

El golpe definitivo lo asestó el polivalente jugador español Mikel Merino, con el dorsal número 6, quien marcó el único gol de la victoria tan solo seis minutos después de salir como suplente, al inicio del tiempo de descuento.

El número en el que Martínez confiaba como amuleto se volvió en su contra y marcó el fin de su etapa con Portugal.

Con este revés concluye su contrato con la Federación Portuguesa y abandona el banquillo por la puerta pequeña, dejando una profecía que se cumplió al revés.