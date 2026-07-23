El caso del préstamo de Marc-André ter Stegen (34 años), portero del Barcelona, al Ajax de Ámsterdam ha vuelto a su cauce correcto, después de que la incertidumbre se apoderara de él en los últimos días.

Y después de que el guardameta alemán no lograra regularizar sus obligaciones fiscales, lo que impidió cerrar la operación, el Barcelona presentó otra propuesta en las últimas horas para resolver el problema de los impuestos, una oferta que el jugador estudia actualmente de forma positiva y que podría contribuir a facilitar el cierre del acuerdo que parecía sellado hace apenas diez días.

El diario «Mundo Deportivo» señaló que el portero no tenía claras al principio las cuestiones fiscales relacionadas con el reparto de su salario para esta temporada, algo que ahora ha aceptado.

En cualquier caso, el Ajax no cubrirá ni siquiera dos millones de euros de su salario, que aumentará en virtud de su contrato con el Barcelona, que finaliza en 2028.

El Barcelona asume la mayor parte, pero la cantidad no es fija, ya que dependerá del número de partidos que dispute.

El Ajax insistió en esta condición tras lo ocurrido con el Girona, que abonó su parte íntegra a pesar de que solo disputó dos partidos debido a una lesión.

Esta operación a tres bandas se ha vuelto más complicada de lo que se esperaba en un principio. La semana pasada, la postura del Barcelona pasó de subrayar la necesidad de encontrar una solución inmediata a insistir en que no podían resolver una situación que depende por completo del jugador, responsable de arreglar estos asuntos económicos personales.

No obstante, dada la dificultad de alcanzar un acuerdo global, y para evitar retrasos que no beneficiarían a ninguna de las partes, el club buscó facilitar su salida interviniendo y modificando algunas cláusulas.

El Ajax ha seguido este asunto con desconcierto, pues consideran que todo se había discutido y acordado, y que la cuestión se limita a documentar los acuerdos económicos previos en los papeles oficiales. No tienen explicación para el retraso y reconocen que no disponen de una fecha límite para rechazar la operación, pero eso tampoco es definitivo, como cabía esperar.

Además, el club neerlandés estudia todos los escenarios posibles: la cesión puede llevarse a cabo o puede fracasar.

El jugador no da explicaciones y prefiere guardar silencio. Por el momento, salvo un solo día, Ter Stegen sigue acudiendo a los entrenamientos con Hansi Flick en la Ciudad Deportiva a la espera de que se resuelva el asunto y de su traspaso a los Países Bajos.