En un movimiento que nadie esperaba, y a apenas mes y medio del arranque de la nueva temporada de la NBA, una de las mayores estrellas de la liga estadounidense de baloncesto decidió quitarse la camiseta de baloncesto y ponerse los guantes de boxeo.

La estrella estadounidense Jaylen Brown (29 años) disputó el primer combate de boxeo de su carrera, y el lugar resultó tan sorprendente como la propia decisión: Nigeria.

Brown, que este verano pasó de los Boston Celtics a los Philadelphia 76ers, publicó un vídeo del combate a través de su cuenta oficial en Instagram, asegurando que afrontó el enfrentamiento sin ninguna preparación previa.

Brown ya había revelado con anterioridad su deseo de entrar en el mundo de los deportes de combate tras su retirada del baloncesto, e incluso llegó a discutir la idea con Dana White, presidente de la UFC de artes marciales mixtas.

El boxeo no es algo ajeno para la estrella del baloncesto, ya que lo practica desde hace años junto al muay thai, influido por su abuelo Willie Brown, que fue compañero de entrenamiento de la leyenda del boxeo Muhammad Ali Clay.

Brown está considerado una de las figuras más destacadas de la liga: ha participado cinco veces en el All-Star Game y fue coronado como el mejor jugador de las Finales de 2024, cuando llevó a los Boston Celtics al título.

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Brown se prepara actualmente para disputar su primera temporada con la camiseta de los Philadelphia 76ers, que iniciarán su andadura el próximo 21 de octubre ante los New York Knicks, mientras el sueño de vivir una experiencia profesional en el boxeo o en la UFC sigue rondándole tras el final de su carrera en el baloncesto.