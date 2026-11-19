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El futuro de Kevin De Bruyne podría estar lejos del Nápoles, incluso a partir del próximo mercado de enero. Los rumores sobre una posible salida rumbo al PSV Eindhoven se han intensificado durante este parón de selecciones, entre las declaraciones del jugador y las de su esposa, las reacciones de la afición y una primera oferta que el club neerlandés ya ha presentado al Nápoles.

Por ahora, el Nápoles la ha rechazado, pero Aurelio De Laurentiis no ha cerrado la puerta. Al contrario, ha hecho una contraoferta. Para dejar salir al centrocampista belga en enero y ahorrarse su sueldo y sus primas, ha fijado un precio bastante asequible que podría hacer realidad una posibilidad hasta ahora solo planteada.

LAS PALABRAS DE DE BRUYNE Y SU ESPOSA - Las declaraciones de su esposa, Michelle Lacroix, a la revista belga NINA fueron la primera expresión pública del malestar del jugador con su experiencia en Nápoles. En aquella entrevista, la modelo habló de las dificultades de la familia para vivir el día a día en la ciudad y explicó que tanto ella como De Bruyne desean volver a vivir en Bélgica: «Cada vez nos decimos más a menudo que iremos a vivir allí. Cuanto antes ocurra, mejor. Kevin no es feliz».

Sus palabras se difundieron rápidamente por internet y a ellas se sumaron las del propio De Bruyne desde la concentración de la selección belga. Preguntado por su futuro y por los rumores sobre el PSV, el exjugador del Manchester City respondió: «¿Ir al PSV en enero? Me desperté y vi que mucha gente se había puesto en contacto conmigo. Pero ahora estoy aquí y estoy haciendo mi trabajo. En cuanto al futuro, ya veremos».

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LA RUPTURA CON LA CIUDAD - Las palabras de su esposa provocaron inevitablemente una fuerte reacción entre los aficionados del Nápoles, que expresaron sin rodeos sus críticas hacia ella y la familia del belga, sobre todo en las redes sociales y en programas de radio y televisión.



En este ambiente complicado, Massimiliano Allegri acordó y concedió a De Bruyne dos días adicionales de descanso, oficialmente para que se recuperara y recobrara energías tras sus compromisos con la selección belga. La decisión también recibió críticas por producirse en un momento especialmente delicado de la temporada para el Nápoles.

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SU SITUACIÓN CONTRACTUAL - Cabe recordar que De Bruyne tiene contrato con el Nápoles oficialmente hasta el final de la temporada, concretamente hasta el 30 de junio de 2027, con una opción unilateral a favor del club para prolongarlo otra temporada, hasta el 30 de junio de 2028. Por ahora, el club no tiene intención de ejercer esa opción.

Lo que más pesa hoy en la valoración interna de su futuro en el club es su elevado sueldo de 6 millones de euros netos por temporada, unos 11 millones brutos, sin contar las primas, que representa el mayor coste para el club. De aquí al final de la temporada quedan algo menos de 3 millones de euros netos por pagar (unos 5 millones brutos), además del último plazo de la prima de fichaje, de 2,5 millones de euros brutos. En total, 7,5 millones.

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LA PRIMERA OFERTA DEL PSV - En este escenario, como se ha señalado, ha entrado en escena el PSV Eindhoven, que ha iniciado contactos con el Nápoles para estudiar la viabilidad de la operación ya en enero y ha presentado una primera oferta.

Sería el destino preferido del jugador por los motivos familiares expuestos por su esposa, ya que Eindhoven está muy cerca del Limburgo belga, la región donde los De Bruyne tienen una casa y a la que les gustaría volver a vivir. El club neerlandés puso sobre la mesa una primera oferta de 2 millones de euros (LEE AQUÍ LOS DETALLES), rechazada por el Nápoles.

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DE LAURENTIIS FIJA EL PRECIO - El rechazo de la primera oferta no supone, sin embargo, un cierre definitivo. Según informa la Gazzetta dello Sport, el Nápoles y Aurelio De Laurentiis han respondido fijando en 7 millones de euros la cantidad necesaria para estudiar una salida anticipada.

Una valoración que permitiría al club recuperar la inversión realizada hasta ahora, obtener una pequeña plusvalía por el jugador y, al mismo tiempo, disponer de cierto margen para que el director deportivo Manna busque refuerzos en el mercado de invierno, probablemente jóvenes menores de 23 años y cedidos, para Massimiliano Allegri. ¿Presentará el PSV la oferta adecuada? ¿O se prolongará el culebrón?