El Nápoles se impuso al Milan por 1-0 este lunes, en la 31.ª jornada de la Serie A.

El único gol del partido lo marcó el extremo italiano Matteo Politano en el minuto 79, aprovechando un error de Davide Bertolacci, lateral del Milan, en la cobertura defensiva.



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Con esta victoria, el Milan se aleja de la lucha por el título de la Serie A, ya que retrocede al tercer puesto con 63 puntos, a 9 puntos del líder, el Inter, a falta de 7 jornadas para el final de la competición.

Por su parte, el Nápoles ascendió al segundo puesto con 65 puntos, aunque sus opciones de alcanzar al Inter de Milán siguen siendo difíciles.

Getty Images La victoria



del Nápoles se produjo a pesar de que el equipo sufrió importantes bajas, entre las que destacan Rasmus Højlund, Romelu Lukaku, David Neres, Antonio Vergara, Giovanni Di Lorenzo y Amir Rahmani.

Por otra parte, la Juventus logró imponerse al Génova por 2-0 en la misma jornada, lo que sitúa a los bianconeri en quinta posición con 57 puntos, a solo un punto del Como, cuarto clasificado y con plaza para la Liga de Campeones la próxima temporada.



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