El NAC ya ha visto suficiente y destituye al entrenador Carl Hoefkens

El NAC ha puesto fin con efecto inmediato al vínculo con el entrenador Carl Hoefkens. Así lo anunció el club este lunes.

El NAC dejó constancia en un comunicado conjunto del director técnico Peter Maas y el director general Remco Oversier, respaldado por unanimidad por la totalidad del Consejo de Supervisión: «Este verano se llevó a cabo una evaluación exhaustiva con Hoefkens. Por desgracia, varios puntos de mejora de esa evaluación no se han materializado, por lo que el NAC se ve obligado a dar ahora este paso».

El NAC, descendido, firmó un inicio de temporada irregular en la Keuken Kampioen Divisie. Tras las victorias ante TOP Oss y Jong Ajax, empató contra Roda JC y perdió frente a VVV-Venlo y RKC Waalwijk. El pasado viernes, el NAC cayó por 4-2 en el campo del RKC, después de que Leo Greiml fuera expulsado con roja ya en la primera parte.

El club de Breda no supo de inmediato tras el descenso si quería seguir con Hoefkens. Por otro lado, el técnico belga también tenía sus dudas. Finalmente, el NAC informó una semana y media después de que, tras una evaluación intensa y honesta con la dirección y Hoefkens, se decidió seguir juntos.

«El NAC me llega al corazón», reaccionó entonces Hoefkens en los canales del club. «Aquí me siento como en casa. Hace dos años me embarqué con convicción en la aventura del NAC y tengo la sensación de que todavía estoy en medio de ella. El NAC es un club que rebosa ambición y en el que, en mi opinión, cada vez se están dando más pasos adelante».

Cinco partidos después del inicio de la nueva temporada, el técnico belga ha sido finalmente destituido. Hasta la presentación de un nuevo entrenador, los asistentes Serdal Güvenc y Michael Dingsdag asumirán conjuntamente el cargo de manera interina.

El NAC jugará el próximo viernes en casa contra el colista Jong FC Utrecht, que todavía no ha sumado ni un solo punto. Más adelante este mes, también figuran en el calendario los duelos contra De Graafschap (fuera) y FC Eindhoven (en casa).