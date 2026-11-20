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El Milan ha puesto sus ojos en Virgil Van Dijk. El interés es real, según confirma también en Italia una información de Sportitalia. El defensa central del Liverpool y capitán de Holanda es un objetivo para el verano de 2027, cuando podrían cambiar muchas cosas en el Milan, sobre todo en defensa.

Llegó a Anfield en enero de 2018 procedente del Southampton a cambio de 75 millones de libras, más de 80 millones de euros al cambio. El exjugador del Groningen y del Celtic es considerado un futbolista experimentado, capaz de elevar el nivel del equipo, sobre todo por su liderazgo, pero para verlo en el Milan deben darse varias circunstancias.

La primera es su salida del Liverpool, con el que hasta ahora ha disputado 386 partidos y marcado 36 goles entre todas las competiciones. Su situación contractual es bien conocida y genera un gran debate dentro y fuera del club: el contrato de van Dijk vence el 30 de junio de 2027 y está negociando su renovación. A día de hoy, su deseo es quedarse en la ciudad de los Beatles: «En este momento me encuentro bien. Veremos qué pasa, no estoy preocupado. Quiero seguir haciendo lo que siempre he hecho», dijo el jugador nacido en 1991 en Breda desde la concentración de Holanda.

El Liverpool aún no ha tomado una decisión. Las negociaciones continúan y se centran en la duración del nuevo acuerdo y el salario. Los Reds ofrecen una renovación de un año, hasta 2028, con opción a otro más, y están dispuestos a poner sobre la mesa un sueldo considerablemente inferior al actual, que ronda los 21 millones de libras brutas, más de 13 millones de euros netos al cambio.

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El exlíder del Southampton, según publican en Inglaterra, pide un contrato hasta 2029 y no está dispuesto a rebajar demasiado su salario. Por ahora, el Milan observa. Ha comunicado su interés al entorno del jugador, pero conoce las prioridades del neerlandés. Si no llega a un acuerdo con el Liverpool, el Milan lo intentará y presentará una oferta por escrito. Incluso con 35 años (cumplirá 36 el próximo verano), van Dijk puede ser un jugador clave. De ello están convencidos Cardinale, Ibrahimovic, quizá el mayor admirador del número 4 de los Reds, y Amorim.

Van Dijk no es la única opción para reforzar la defensa. En enero se intentará fichar a Gonçalo Inacio, central portugués del Sporting de Lisboa, que se ha mostrado abierto a su traspaso: el precio de partida rondaría los 40 millones. Inacio comparte agentes con Amorim, y la relación de estos con el Milan es excelente y el contacto, bastante frecuente.