El mensaje de Navidad de Carlos Queiroz para Colombia

Carlos Queiroz no lleva un año completo en , pero el tiempo ha sido suficiente para que luso se sienta como en casa y acogido por la fanaticada del país cafetero.

Este 24 de diciembre, el nacido en Mozambique envió un sentido mensaje con sus deseos para celebrar la Navidad y el año nuevo.

"Feliz Navidad a todos los colombianos, a los aficionados del fútbol ​​y en particular a nuestros jugadores de la Selección. Que sea un momento de felicidad, salud y paz. Y que el año nuevo pueda confirmar los mejores deseos de prosperidad, triunfos y éxitos. ¡Feliz navidad!", afirmó el técnico en sus redes sociales.

Feliz Navidad para todos 🎁🎁🎄🎁😄 Recordar el nacimiento de Jesús le da esperanza a nuestro país. 🇨🇴 merry Christmas to all my friends !!! Un abrazo y que recibamos muchos regalos 🤣🎁 pic.twitter.com/3MNIeUWCIN