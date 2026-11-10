El doctor Niko Mihić, supervisor médico del primer equipo del Real Madrid, lanzó una advertencia contundente sobre las crecientes presiones a las que se enfrentan los futbolistas por la acumulación de partidos, subrayando que la salud de los jugadores debe anteponerse a los intereses competitivos, ante la falta de periodos de descanso suficientes y el aumento del riesgo de lesiones.

En declaraciones al diario español "As", al margen del XV Congreso Mundial de Medicina Deportiva celebrado en el estadio Santiago Bernabéu, Mihić pidió revisar el calendario de partidos y conceder a los jugadores periodos de descanso más largos, advirtiendo de que mantener la situación actual amenaza su integridad física.

"Si fueran caballos de carreras, nos acusarían de maltratarlos"

El médico croata empleó una llamativa comparación para describir la magnitud de la presión que recae sobre los jugadores, al afirmar: "Lo he dicho varias veces antes; si nuestros jugadores fueran caballos de carreras, habría protestas y acusaciones de maltrato animal por obligarlos a correr todo el tiempo".

Y añadió: "Pero aquí nadie protesta, un partido tras otro, y partidos acumulados unos sobre otros, sin que nadie pregunte por el estado del jugador".

Mihić insistió en la necesidad de cambiar esta cultura, al señalar: "Hay que aumentar la concienciación y dar prioridad a la salud del deportista por encima de la competición, reduciendo el número de partidos y concediendo a los jugadores periodos de descanso más largos. Hay que empoderar al jugador y darle un papel mayor, pues nuestro deporte se basa fundamentalmente en la salud del jugador, y por eso hay que poner la salud por encima de la competición".

Advertencia sobre las lesiones del ligamento cruzado

El supervisor médico del Real Madrid abordó el notable aumento de las lesiones del ligamento cruzado anterior, considerando que la densidad de partidos representa uno de los factores que exponen a los jugadores a mayores riesgos.

Y afirmó: "Nunca antes los jugadores habían disputado este gran número de partidos como ocurre ahora y, por tanto, están expuestos a mayores riesgos".

También señaló una brecha médica que sigue suscitando interrogantes, al explicar que las mujeres sufren lesiones del ligamento cruzado anterior a un ritmo de hasta ocho veces el de los hombres, pese a que los médicos no han logrado hasta ahora dar una explicación clara a esta diferencia.

Nuevas tecnologías para proteger a los jugadores y alargar sus carreras

En otro contexto, Mihić reveló el avance de las investigaciones relacionadas con los golpes de cabeza repetidos en el fútbol, indicando que las federaciones internacional y europea estudian lo que se conoce como eventos causantes de conmoción o conmociones parciales.

Explicó que las tecnologías modernas, incluidos los indicadores de lesiones cerebrales en la sangre y los dispositivos portátiles de electroencefalografía, pueden ayudar a diagnosticar las lesiones de forma más precisa y a proteger a los jugadores.

Asimismo, subrayó que el avance médico ha contribuido a alargar las carreras deportivas, citando a Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Lionel Messi y Novak Djokovic, y explicando que los progresos en la cirugía y el tratamiento de lesiones permiten a los deportistas regresar con mayor rapidez y seguir compitiendo hasta edades que antes se consideraban demasiado avanzadas.

Concluyó sus palabras subrayando la importancia de personalizar la atención nutricional de cada jugador según sus necesidades, revelando que el Real Madrid utiliza el análisis del ADN a través de muestras de saliva para determinar las necesidades de carbohidratos y hierro de los jugadores, así como el momento más adecuado para su ingesta.